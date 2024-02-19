新北賓士男打瞌睡...跨雙黃線對撞小黃！運將無照載客慘了

▲賴男因疲勞駕駛，跨越雙黃線撞上無照的小黃司機。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區新烏路二段，昨天（18日）發生一起疲勞駕駛對撞車禍。駕駛銀色賓士車的男子，昨日下午從烏來準備返回新店住處，沿著新烏路二段往新店方向行駛，途中突然打起瞌睡，車輛向左偏移，對向一輛載客的計程車閃避不及迎面撞上，警方抵達，查出計程車司機駕照已因酒駕遭吊銷。車禍原因仍待釐清。

據了解，駕駛銀色賓士車的45歲賴姓男子，昨天獨自前往烏來山區訪友，結束後返回新店住處時，疑似疲勞駕駛而跨越雙黃線。當時從新店載客的52歲黃姓男子，沿著新烏路上山，途中遭跨越雙黃線的賴男迎面撞上，黃男閃避不及，雙方發生車禍，黃男車上的56歲余女、55歲鄧女，頭部、臉部、手腳多處擦挫傷。

▲駕駛銀色賓士的賴男，從烏來訪友結束後，開車返家途中突然打嗑睡。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報抵達，駕駛賓士車的賴男並無大礙，而駕駛計程車的黃男受到輕微挫傷，連同乘客一起送往醫院治療。經警方調查，雙方都無酒駕情況，受傷的小黃司機則因日前酒駕，駕照早已遭到吊銷，違規載客將依法開罰，車禍事故原因，仍待進一步釐清。

▲警方調查，雙方都沒酒駕，但計程車駕駛，駕照因之前酒駕遭吊銷。（圖／記者陸運陞翻攝）