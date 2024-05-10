　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮中繼屋需求逾300戶　縣府規劃「無障礙空間+不斷電系統」

▲花蓮縣政府中繼屋入住意願調查說明會，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府中繼屋入住意願調查說明會，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為調查因地震之受災戶有意願入住中繼屋之需求，花蓮縣政府9日晚間辦理調查說明會，由縣長徐榛蔚親自主持，並現場關心住戶們對於重建之路的需求，多數受災戶也表達有意願入住中繼屋，她更強調未來仍將積極向中央全力爭取相關重建經費，協助鄉親回歸生活。

縣長徐榛蔚表示，縣府正積極瞭解受災戶對於中繼屋的需求，讓受災戶能夠有個暫時可以遮風、避雨，同時又像家一樣溫暖的地方，目前有中繼屋需求的戶數大概為300多戶，其中一家三口以下佔八成左右、八口之家有一戶、其餘為五口之家，未來基地將以花蓮市信義國小旁空地為主，鄰近學校及重慶市場，後續規劃已在進行中。

▲花蓮縣政府中繼屋入住意願調查說明會，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

多數受災戶表達有入住中繼屋的意願。

徐榛蔚指出，日前行政院預計投入新台幣285.5億元助花蓮強震的災後復原重建工作，花蓮的重建需要大量的經費，包括山路邊坡擋土牆、學校校舍、道路橋梁等公共工程，然而這些經費必須要靠重建條例，唯有重建條例在不影響中央各部會的預算之下協助受災戶重建家園，感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁立法委員不斷在中央為花蓮所有鄉親來發聲，而在中央政府同意之前，縣府仍然一步一腳印、穩健踏實地推進各項復建工作，全力協助災民度過重建的難關。

社會處說明指出，由社會處同仁就先前已登記有意願入住中繼屋之受災戶所，並通知參加說明會，如民眾不克前來，也以電話訪問方式完成居住需求調查。說明會調查方向包括確認入住中繼屋者為房屋所有權人且實際居住、確認戶內人口是否有65歲長者、身障者、或就學狀況；如有上述情形，於居住環境上是否有特殊需求，如無障礙設施、不斷電需求，以及其他居住上需求建議事項等。

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

更多熱門

相關新聞

大眾運輸「無障礙標誌」藍底改灰底！交通部修法　最快7月上路　

大眾運輸「無障礙標誌」藍底改灰底！交通部修法　最快7月上路　

為推動公共圖標改造並納人本思維，交通部今(9日)預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，使用長達20年的「無障礙標誌」將有新版，優化標誌採灰底白色圖案，新設或重置無障礙標誌時要以新圖設置，最快7月上路。

看房遇滿意物件「怎決定下手？」網曝經驗

看房遇滿意物件「怎決定下手？」網曝經驗

震災戶安身立命　花蓮縣府攜手慈濟興建中繼屋

震災戶安身立命　花蓮縣府攜手慈濟興建中繼屋

日本心測剖析你內心缺少的東西

日本心測剖析你內心缺少的東西

特斯拉開始在臉書、IG打廣告

特斯拉開始在臉書、IG打廣告

關鍵字：

中繼屋需求無障礙不斷電

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面