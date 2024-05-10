花蓮中繼屋需求逾300戶　縣府規劃「無障礙空間+不斷電系統」

▲花蓮縣政府中繼屋入住意願調查說明會，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為調查因地震之受災戶有意願入住中繼屋之需求，花蓮縣政府9日晚間辦理調查說明會，由縣長徐榛蔚親自主持，並現場關心住戶們對於重建之路的需求，多數受災戶也表達有意願入住中繼屋，她更強調未來仍將積極向中央全力爭取相關重建經費，協助鄉親回歸生活。

縣長徐榛蔚表示，縣府正積極瞭解受災戶對於中繼屋的需求，讓受災戶能夠有個暫時可以遮風、避雨，同時又像家一樣溫暖的地方，目前有中繼屋需求的戶數大概為300多戶，其中一家三口以下佔八成左右、八口之家有一戶、其餘為五口之家，未來基地將以花蓮市信義國小旁空地為主，鄰近學校及重慶市場，後續規劃已在進行中。

▲多數受災戶表達有入住中繼屋的意願。

徐榛蔚指出，日前行政院預計投入新台幣285.5億元助花蓮強震的災後復原重建工作，花蓮的重建需要大量的經費，包括山路邊坡擋土牆、學校校舍、道路橋梁等公共工程，然而這些經費必須要靠重建條例，唯有重建條例在不影響中央各部會的預算之下協助受災戶重建家園，感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁立法委員不斷在中央為花蓮所有鄉親來發聲，而在中央政府同意之前，縣府仍然一步一腳印、穩健踏實地推進各項復建工作，全力協助災民度過重建的難關。

社會處說明指出，由社會處同仁就先前已登記有意願入住中繼屋之受災戶所，並通知參加說明會，如民眾不克前來，也以電話訪問方式完成居住需求調查。說明會調查方向包括確認入住中繼屋者為房屋所有權人且實際居住、確認戶內人口是否有65歲長者、身障者、或就學狀況；如有上述情形，於居住環境上是否有特殊需求，如無障礙設施、不斷電需求，以及其他居住上需求建議事項等。