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迎接甲辰正科東港迎王祭　紀念酒成熱門話題

▲東港迎王紀念酒 。（圖／禾宏生技酒廠提供）

▲東港迎王紀念酒 。（圖／禾宏生技酒廠提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接甲辰年東港迎王祭典，禾宏生技酒廠特地釀製「東港迎王紀念酒」，預定今(10)日下午3時在東港東大興漁品(東昇餐廳對面)正式發表；負責人張義廉表示，「東港迎王紀念酒」引自大武山優良山泉水所釀製，並注入文化創意的元素，使這款紀念酒更有意義。

▲東港迎王紀念酒 。（圖／禾宏生技酒廠提供）

禾宏生技酒廠是屏東在地企業，公司經營的宗旨是「品質、安全、服務、創新」，酒品的品質與安全是首要的要求，每年均通過SGS及政府部門的檢測，除了在包裝上不斷突破，也結合台灣各地的特色展現台灣風華，把台灣酒的價值提升至另一個新的格局。

三年一科的東港迎王祭已成為台灣的無形文化資產，為彰顯溫王爺慈悲濟世的精神，使迎王祭典更顯意義，張義廉因此興起生產迎王祭紀念酒的念頭，為瞭解王爺公是否同意，他特地前往東隆宮擲筊請示，連連3個聖筊。

獲得王爺公的同意後，他不敢怠慢，他嚴格監督製酒的每一道程序，也注入文創的元素，設計繪製王爺公與王船的Q版LOGO，從顏色搭配、多少毫升、包裝方式等，都一一請示王爺公、獲得允筊後才進行。

這款世界獨一無二的「甲辰年東港迎王祭紀念酒」是高梁酒，以兩瓶包裝，Q版王爺圖案的是38度高梁，Q版王船圖案的是58度高梁。俏皮可愛的包裝設計，很值得典藏收集，一出產就被各界高度詢問。

下午的發表會，以雞尾酒、餐點方式舉行（民眾2點可以進場），會中，將介紹酒廠、製作紀念酒的由來、製酒過程等，還有品酒會，有獎徵答等活動，歡迎民眾踴躍參加，可先睹「東港迎王紀念酒」的風采。

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