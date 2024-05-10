為超派鐵拳開庭！Toyz稱「為社會提供負面教材」　要大眾放大檢視

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

直播主Toyz(劉健偉)今年初在網紅超哥(黃伯超)的餐廳嫌棄醋飯不好吃，被超哥出拳打到頭破血流，到醫院縫了11針。Toyz事後憤而提告殺人未遂、傷害等罪，而今台北地檢署傳喚他及目擊者出庭，庭後他也出面受訪。Toyz表示，今天這案是提供給大眾一個負面教材，也希望媒體可以持續關注結果，若超哥只是簡單的傷害罪就下莊，「我想對社會不是件好事」。

▲Toyz庭後受訪。（圖／記者劉昌松攝）

Toyz與超哥的衝突鬧得沸沸揚揚，而他近日也因為販賣含二級毒品大麻成分的煙彈遭到判刑，在尚未發監正式服刑之前，他還必須得為了與超哥的案子到法院開庭。

Toyz與超哥的衝突發生在今年1月間，Toyz到超哥經營的日式料理店直播，過程中他開口嫌棄「醋飯不好吃」，讓場面相當尷尬，超哥不滿Toyz故意批評傳流量，雙方轉移陣地到餐廳外繼續爭論，但講沒幾句，超哥情緒爆表，當街痛毆Toyz，把Toyz打得頭破血流，事後到醫院縫了11針。

Toyz事後對超哥提告殺人未遂、傷害等罪，台北地檢署今傳喚Toyz及目擊者出庭。庭後Toyz出面接受媒體訪問，被問及入獄後的頻道該如何處置，他回應「一切順其自然」。

至於針對與超哥的案件有何話要說，Toyz則表示，他知道社會大眾對於網紅的印象並不好，但他倒覺得可以當作負面教材給大家，因他同時也正在經歷被大眾放大檢視的階段，他認為這次的案件也是很好的「暴力案件的負面教材」。

Toyz表示，希望社會大眾可以持續關注這個案件，讓大家來放大檢視法律上是如何處理這次的暴力事件，而結果出爐時他正在監獄服刑，因此要媒體記者也繼續來檢視此案，「如果超哥只是簡單的傷害罪就能下莊的話，我想這對社會不是件好事」。