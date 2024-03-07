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花蓮光華應急排水第三期建設竣工　解決住戶淹水之苦

▲▼花蓮「吉安鄉光華應急排水第三期工程」竣工現勘。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮「吉安鄉光華應急排水第三期工程」竣工現勘。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府獲經濟部水利署補助「吉安鄉光華應急排水第三期工程」6日竣工現勘，由鄉長游淑貞親率團隊解說，第九河川分署阮香蘭副分署長、縣府建設處長鄧子榆、鄉代會副主席黃金發及多位代表、村長等相關人員出席表示，在中央、縣、鄉合作下，實踐對鄉親的承諾完善光華排水系統，將帶給鄉親們安全無虞的生活環境。

▲▼花蓮「吉安鄉光華應急排水第三期工程」竣工現勘。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

工程經費由中央核撥2475萬元，並補足地方配合款275萬，總工程經費高達2750萬元，全權委由吉安鄉公所發包執行。

花蓮縣長徐榛蔚及鄉長游淑貞多次會勘大吉安排水網絡實況，深知每逢暴雨來襲，海岸路、光華一、二街至南海十三街等路段住戶飽受淹水之苦，在與村民溝通取得共識後，陸續完成第一期至第二期光華應急排水計畫，第三期應急排水工程經過240日曆天也終於竣工。

▲▼花蓮「吉安鄉光華應急排水第三期工程」竣工現勘。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉長游淑貞親率團隊簡報解說。

鄧子榆表示，光華排水全長1.17公里，是鄉內重要區域排水系統之一，感謝經濟部水利署補助6750萬元改善光華排水道，並分三期執行應急改善工程，第一期改善排水長度560公尺，增加下游段通水斷面並順銜終點匯流口；第二期改善275公尺，打開光華一街與南海十三街路口瓶頸處，採箱涵形式加大、加深；第三期改善光華一街至光華二街這段排水老舊護岸337公尺及相關設施。待第三期完成驗收後，將針對終點處銜接一般排水老舊護岸等進行優化。

▲▼花蓮「吉安鄉光華應急排水第三期工程」竣工現勘。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

阮香蘭說，去年花蓮迎來六場颱風，當時第三期工程尚有部分區域未完工，淹水狀況掌握相當專業幾乎沒有受風雨影響，設計規劃也列入兩側生態生活步道、懸臂式路緣增加路面通行安全寬度，導引居民親近水渠生態，也成為光華國小學童通學便道和鄉親休憩運動生活圈。

黃金發和詹益萬、林志忠、楊靖妍代表們一致認為，地方基礎建設的完善需要大家通力合作，感謝中央與縣府和公所的用心，這項建設也成為中央、縣鄉攜手最棒的共同建設範例！

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光華應急排水第三期竣工淹水

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