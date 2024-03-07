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女同事能力強被裁員「平庸老鳥卻躲過」　工程師曝關鍵差異

記者黃翊婷／綜合報導

一名上班族聲稱，公司有一名能力很強的年輕女同事，雖然愛抱怨，但每件事情都能按時完成，另一名女同事能力較差，優點是樂觀積極，結果年輕女同事被裁員，讓他感到很意外。不過，大多數網友看完描述都沒有覺得很意外，其中一名資深外商設備專業工程師點出問題在於「態度」。

正妹,美女,短裙,上班族,工作,職場,OL（圖／CFP）

▲原PO不懂為何公司裁員能力強的女同事，卻留下平庸的同事。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO日前在「匿名公社」發文中提到，公司同組有一名年輕女同事，很愛抱怨不想上班、上班好累、老闆機車、客戶愛拖等等，但每件事情都能在時間內做完，甚至提早完成，工作能力很強。

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原PO接著說道，另一名早來2個月的女同事平時積極樂觀，早安都喊很大聲，老闆交辦的事項都說會努力，可是同樣的報表工作，年輕女同事半天就能做完，她卻要耗費整天，所以常常加班，每天都不知道在瞎忙什麼，「然後4月裁員名單裡居然是年輕妹！我已經不知道老闆看人的標準在哪裡了。」

文章公開之後掀起網友各種意見討論，雖然有部分網友認為原PO的兩名同事都有問題，但大多數網友對於原PO公司的決定都覺得不意外，並紛紛留言表示，「喜歡抱怨的人就像病毒，時間久了會影響整個團隊」、「不要說老闆如何，只要當過主管就知道，寧願請一個能力一般般的人，也不要找一個能力強，但整天抱怨的人」、「能力可以訓練，個性卻是不可壓縮」。

還有一名資深外商設備專業工程師留言分享個人看法，「對於新人，態度好、能力不夠，沒關係我給你一年慢慢來，學長幫你；能力好、態度不好，抱歉了，學長3個月弄走你。」另一名網友表示，自己也問過老闆類似的問題，「老闆回我，雖然能力沒有很好，但他喜歡這個人的態度，所以願意給他時間去證明自己。」

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