蘇丹紅風暴延燒！餐飲業者「3年前就覺得怪」揭2顏色才正常

▲食藥署已下架及封存超過12萬公斤的問題辣椒粉及其產品。（圖／新北市衛生局提供）

圖文／CTWANT

工業用染料致癌物蘇丹紅風暴持續，食藥署截至昨（5日）已下架及封存逾12萬公斤問題辣椒粉與其產品，但不敢保證市場擴大查驗後，是否代表清查完畢。另有台南餐飲業者透露，早在3年前就發現食品材料行販售的辣椒粉產品顏色「怪怪的」。

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據《中時新聞網》報導，該名餐飲業者表示，辣椒粉及辣椒油外觀看似鮮紅，但將其抹在手上應呈橘紅色；但3年前觀察到食品材料行販售的辣椒粉「怎麼會這麼紅」，與正常的橘紅顏色有所不同。

業者透露，見狀後改採買辣椒自行製作辣椒粉等調味品，卻常遭客人嫌「顏色怎麼那麼暗？不像別人家亮紅」。業者無奈表示，亮紅的東西不應該出現在食品上，正常頂多是暗紅、橘紅色，因為辣椒曬乾打成粉為暗紅色，不可能呈現亮紅色，且「越鮮豔越有毒」。

業者坦言，很多其他業者認為亮紅色澤賣相更好，他也認為若廠商、店家都禁用，摻有色素的原料自然沒有銷量，但很多業者看別人用的效果不錯就會搶著用，如今這些業者「大概都在掣咧等」。

另食藥署目前抽驗的紅辣椒粉尚有5批檢驗中，預估能在週五（8日）前查驗完畢，但食藥署副署長林金富坦言，「清查後市場是不是100％沒有，我們不敢打這樣的包票」。

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