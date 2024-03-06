噁男被分手竟耍賤招！騙高中妹拍20分鐘自慰片　法官重判5年6月

▲周男1人分飾2角，誘騙16歲少女拍攝自慰片，遭判刑5年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名周姓男子與16歲的女高中生小美（化名）透過交友網站認識，進一步發展成情侶關係，交往期間周男曾拍下2人性愛片，後來周男懷疑小美與其他男生有曖昧，竟假冒前女友傳訊威脅小美，聲稱手上握有她和周男的性愛片，若不想曝光就要再提供更多私密片，經周男傳訊誘騙，小美被逼迫拍下20分自慰片。高等法院審理後，依以詐術使少女被拍攝猥褻電子訊號等4罪，判周男應執行徒刑5年6月，可上訴。

判決指出，周男和小美2021年3月開始交往，2個月後他因不滿小美提分手，並懷疑小美與其他異性有曖昧，竟傳訊恐嚇小美「我一定會報復你的相信我」、「時間到東西就會自動傳出去了」、「既然你要這樣破壞我，我也會讓妳嚐到生不如死的感覺」，揚言公開2人交往時拍攝的性愛片，令小美心生畏懼。

2021年9月周男假冒成他的前女友「李素西」，傳訊威脅小美，聲稱他握有2人性愛影片及照片，要求小美拍攝更多私密片，否則將在網路上公開小美性愛片，隨後周男傳訊「寶寶，你就弄一下就好了」，以詐術誘騙小美以視訊的方式拍下20分鐘自慰片，事後小美承受極大壓力，時常處在害怕及恐懼的情緒中，只好求助母親報警提告。

周男出庭辯稱，他因左手受傷成為殘障，而遭受異樣眼光，認識小美後他開始相信自己，但因發現小美與其他男生聊天，怕她消失，所以才以性愛片威脅希望留住小美，犯後他感到非常後悔，也想與小美母女達成和解，希望法官念在他年紀尚輕，給予緩刑。

高等法院審理認為，周男行為時已為成年人，案發時小美年僅16歲，對於男女兩性關係，仍處於懵懂狀態，周男竟利用小美對其信任與喜愛，以詐術使她拍攝猥褻及性交行為影片，造成小美身心嚴重受創，惡劣手段令小美至今仍感到害怕。

法官審酌周男已坦承犯行，一再表示悔悟，依拍攝少年為性交行為、猥褻電子訊號罪、詐術使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪、恐嚇等4罪，分別判處徒刑1年4月、1年2月、4年2月、10月，應執行徒刑5年6月，全案可上訴。

法官另在判決中鼓勵小美，希望她在受到這件事情傷害後，「仍相信人性有溫暖、光明面，樂觀面對自己之學業、生活，讓此案件對自己之影響降到最低，好好愛自己，繼續往好的人生邁進」。