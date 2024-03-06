酒精防疫包竟藏毒咖啡　搜出60包各種毒品...台南男慘了

▲台南市警五分局於張嫌租屋處查扣大批毒品，其中一批毒品咖啡包外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局開元派出所1月份破獲一起毒品案，向上溯源後，5日持搜索票於永康區某民宅執行搜索，逮捕張、許2名犯嫌，查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等多項毒品，「75%酒精防疫包」毒咖啡，混淆警方查緝，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

市警五分局開元派出所員警於1月間查獲侯姓男子持有安非他命，經向上溯源及多日佈線蒐證，5日出動8名警力持台南地院核發之搜索票，於永康區某民宅執行搜索行動，當場查獲60餘包各式毒品，包含海洛因3公克（1包）、安非他命約142公克（7包）、K他命約116公克（8包）、大麻約21公克（22包）、二級毒品咖啡包約104公克（25包），均是48歲張姓男子以10萬多元一次大量購買而來，疑似有販賣、轉讓毒品情事，其中毒咖啡包的外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。

警方同時也在同住的53歲許姓女子身上，查獲1包安非他命及毒品吸食器，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

五分局分局長洪宏榮強調，販毒集團將毒品包裝成極具討論性外觀，藉以降低吸食者戒心，誘騙服用，毒品不僅對人體健康造成危害，更可能引發相關社會問題，將持續查緝不法行為，避免毒品荼毒治安。