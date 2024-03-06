　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒精防疫包竟藏毒咖啡　搜出60包各種毒品...台南男慘了

▲台南市警五分局於張嫌租屋處查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等毒品，其中一批毒品咖啡包外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局於張嫌租屋處查扣大批毒品，其中一批毒品咖啡包外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局開元派出所1月份破獲一起毒品案，向上溯源後，5日持搜索票於永康區某民宅執行搜索，逮捕張、許2名犯嫌，查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等多項毒品，「75%酒精防疫包」毒咖啡，混淆警方查緝，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警五分局於張嫌租屋處查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等毒品，其中一批毒品咖啡包外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警五分局於張嫌租屋處查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等毒品，其中一批毒品咖啡包外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警五分局開元派出所員警於1月間查獲侯姓男子持有安非他命，經向上溯源及多日佈線蒐證，5日出動8名警力持台南地院核發之搜索票，於永康區某民宅執行搜索行動，當場查獲60餘包各式毒品，包含海洛因3公克（1包）、安非他命約142公克（7包）、K他命約116公克（8包）、大麻約21公克（22包）、二級毒品咖啡包約104公克（25包），均是48歲張姓男子以10萬多元一次大量購買而來，疑似有販賣、轉讓毒品情事，其中毒咖啡包的外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。

警方同時也在同住的53歲許姓女子身上，查獲1包安非他命及毒品吸食器，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局於張嫌租屋處查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等毒品，其中一批毒品咖啡包外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警五分局於張嫌租屋處查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等毒品，其中一批毒品咖啡包外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

五分局分局長洪宏榮強調，販毒集團將毒品包裝成極具討論性外觀，藉以降低吸食者戒心，誘騙服用，毒品不僅對人體健康造成危害，更可能引發相關社會問題，將持續查緝不法行為，避免毒品荼毒治安。

ET快訊
快訊／蔣萬安怒了！「絕不護短」：即刻移送懲戒
快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒「全被拍」
「八月堂」夫妻撕破臉！　女董求償2500萬
新北高中妹遭騙　拍20分鐘自慰片
快訊／全票通過！　蔡其昌連任中職會長
瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！　竟0副作用
掛號費多少才合理？　網一票力挺「至少這金額」
臉書、IG大當機！三大駭客集團「出面自首」：是我們害的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

對女下屬舔胸竟喊：再5分鐘就好　士院前庭長蔡明宏再爆3性騷

釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

哭哭！50萬重機台74線被追撞車尾爛毀　聯結車駕駛這下賠慘了

噁男被分手竟耍賤招！騙高中妹拍20分鐘自慰片　法官重判5年6月

舉手也沒用！台中馬自達硬闖斑馬線　路人驚險跳開閃躲

按摩妹PO文辱上尉男友「快槍俠」判無罪　法院：描述個人感受

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

對女下屬舔胸竟喊：再5分鐘就好　士院前庭長蔡明宏再爆3性騷

釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

哭哭！50萬重機台74線被追撞車尾爛毀　聯結車駕駛這下賠慘了

噁男被分手竟耍賤招！騙高中妹拍20分鐘自慰片　法官重判5年6月

舉手也沒用！台中馬自達硬闖斑馬線　路人驚險跳開閃躲

按摩妹PO文辱上尉男友「快槍俠」判無罪　法院：描述個人感受

預告中國要「習慣」過緊日子　大陸財政部長：集中財力辦大事

快訊／女科員市府門口販毒　蔣萬安怒了「絕不護短」：即刻移送懲戒

基隆市府新設「兒少處」　謝國樑親自說明業務分配

黃復興副主委嗆朱立倫下台　國民黨滅火：從沒把支持者當塑膠

最好下樓有超商、小吃！他不解台人「執著住市區」：台女居多

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

雲林土庫商師長「追分」為教育而跑　統測高三生：全力以赴！

柯文哲拋N+1引黨內炸鍋　民眾黨喊「非定案」：但不可能只守住N

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

愛漂亮柯基熱愛剪指甲！　狂奔進美容院乖坐超配合

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

錢櫃毆打修杰楷　統促黨男道歉了

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

藝人周思潔趴地骨折　台中市府回應了

最新傷勢曝！王柏傑慘被打破頭　臉上長長血痕

醫院組長露鳥騷擾　女助理隱忍崩潰

更多熱門

相關新聞

哈密瓜綠毒錠曝光！南警拘捕藥頭起獲各式毒品

哈密瓜綠毒錠曝光！南警拘捕藥頭起獲各式毒品

台南市警少年隊於3月4日兵分多路，前往高雄涉嫌販毒的陳姓男子住處搜索，當場將步行外出之陳嫌控制，並進而起獲大麻、愷他命、毒咖包等各類毒品375公克及販賣毒品所得現金新台幣5萬5千元，其中還發現有少見新興毒品哈密瓜毒錠67顆，其以顏色偏哈密瓜綠而取名，全案依毒品罪嫌送辦。

竹聯戰堂成員擁槍毒　藏新北社區大樓頂樓

竹聯戰堂成員擁槍毒　藏新北社區大樓頂樓

殯葬業男女車停路邊拉K！駕駛還無照

殯葬業男女車停路邊拉K！駕駛還無照

通緝犯撞斷台中警腳！逃亡14天落網

通緝犯撞斷台中警腳！逃亡14天落網

通緝犯包包搜出針筒　鬼扯：幫嬤注射胰島素

通緝犯包包搜出針筒　鬼扯：幫嬤注射胰島素

關鍵字：

毒品酒精防疫包毒咖啡混淆視聽

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面