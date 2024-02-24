不到5年內實現！全球5G手機累積出貨量超20億支

▲5G手機出貨量超20億支。（圖／counterpointresearch）

記者陳俐穎／綜合報導

根據Counterpoint Research 最新數據，2023 年第四季全球 5G 智慧型手機累積出貨量超過 20 億支。此里程碑在不到五年的時間內實現，與 4G 或 3G 等之前的技術相比，這是最短的時間。

4G 智慧型手機花了六年時間才達到這個目標。近 70% 的 5G 出貨量來自中國、美國和西歐等發達的智慧型手機市場。蘋果和三星是頂級 5G 智慧型手機品牌，累計出貨量超過 10 億支。

智慧型手機品牌大力推廣 5G 功能和特性，同時在競爭激烈的市場中打造差異化產品。首款支援5G功能的iPhone 12系列的推出，顯著加速了5G普及，使得2020年第四季全球5G出貨量首次單季突破1億台。這勢頭持續，出貨量再創新高。 2023年第四季創下歷史新高，單季銷售達2億台。

由於 5G 和 4G 晶片組之間的價格差距縮小，5G 智慧型手機的可承受性和可及性得到了改善。此外，聯發科和高通等晶片廠商透過推出入門級5G晶片組，幫助智慧型手機原始設備製造商提供價格實惠的5G手機。所有這些使得原始設備製造商，尤其是中國品牌能夠提供更廣泛的 5G 智慧型手機產品組合，特別是在中端和中高階細分市場。即使在 5G 網路尚未全面運作的市場，消費者也會選擇 5G 智慧型手機來確保其投資面向未來。