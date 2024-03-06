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社會 社會焦點 保障人權

外籍移工心肌梗塞跌倒昏迷　警消6次電擊「鬼門關前救回他」

▲▼救護人員實施CPR並使用AED，隨即於現場電擊5次，外籍男子於現場恢復自主呼吸及脈搏。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼救護人員實施CPR並使用AED，隨即於現場電擊5次，外籍男子於現場恢復自主呼吸及脈搏。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名外籍移工日前在家中突然跌倒陷入昏迷，救護人員獲報前往救援，發現患者為外籍移工仰臥在床上，呈現瀕死式呼吸且摸不到脈搏，判斷心肺功能停止，救護人員發揮急救專業經過6次電擊，終將這名外籍移工從鬼門關救回。

救護人員趕赴現場判斷為OHCA，首先實施CPR並使用AED，爾後監測心電圖發現患者為VF心室纖維顫動，隨即於現場電擊5次，給予氣管內管插管和施打骨針，並施打強心針及抗心律不整藥物，患者於現場恢復自主呼吸及脈搏。

▲▼救護人員實施CPR並使用AED，隨即於現場電擊5次，外籍男子於現場恢復自主呼吸及脈搏。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

然而患者於送醫途中再次OHCA，救護人員再次給予電擊、CPR等緊急處置，於抵達急診室後又成功恢復心跳，並經醫師診斷為急性心肌梗塞，接受心導管手術及住院治療7天後即順利康復出院返家。

▲▼救護人員實施CPR並使用AED，隨即於現場電擊5次，外籍男子於現場恢復自主呼吸及脈搏。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

外籍男子於送醫途中再次OHCA，救護人員再次給予電擊、CPR等緊急處置後又成功恢復心跳。
 
外籍男子康復後由公司主管以及所屬移工仲介公司帶領，特地前往花蓮消防局美崙分隊拜訪表達感謝之意；當天執行任務的救護人員也致贈水果禮盒並關心其恢復情形。外籍男子表示，已經恢復正常生活，身體活動能力也一如往常，只需定期健康檢查追蹤身體狀況，並感謝消防出勤同仁積極搶救，成功把他從鬼門關前救回來，使其免於魂斷異鄉。

▲▼救護人員實施CPR並使用AED，隨即於現場電擊5次，外籍男子於現場恢復自主呼吸及脈搏。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

外籍男子康復後由公司主管以及所屬移工仲介公司帶領，前往花蓮消防局美崙分隊拜訪表達感謝。
 
花蓮縣消防局表示，心肺功能停止的患者需要的不僅僅只是消防隊儘速抵達現場急救，更重要的是希望民眾可以依照119電話指示實施CPR更是把握黃金搶救時間的關鍵，可以在救護車到達前持續維持病患心臟和腦部的血液灌流，就有機會提升到院前心肺功能停止的急救成功率，也能減少腦部神經學的損害，才能與後續接手的救護人員串起完整的「生命之鏈」，減少生命消逝的遺憾。

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