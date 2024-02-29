林秉樞偷打疫苗紀錄外流　又1人「拍個資」挨告...結果出爐

▲林秉樞因家暴高嘉瑜案件正在服刑中。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委高嘉瑜前男友林秉樞被爆料，偷打新冠疫苗，爆料的媒體人朱凱翔、醫師侯君穎與陳菁徽，分別被依非法蒐集、利用特種個資起訴，全案正在法院審理中，林秉樞原本控告另名陳姓女子翻拍他的病歷，還傳到LINE群組，同樣違反《個資法》，但正因家暴案坐牢的林秉樞日前遞狀撤告，台北地檢署29日將陳女處分不起訴。

林秉樞2021年爆出對當時的女友高嘉瑜家暴，引發各界關注，外界開始調查林秉樞複雜的政商關係及人際關係，同年12月12日，媒體人朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》爆料，指林秉樞在新冠肺炎疫情吃緊，疫苗還不夠的時候，在7月15日就到小禾馨民權小兒科診所施打新冠疫苗，同時po出1張施打紀錄截圖。

經林秉樞提告後，台北地檢署追查發現，前衛生署長侯勝茂的女兒侯君穎，曾私下利用北市聯醫帳號，查閱林秉樞的病歷資料，但侯堅稱沒有將資料外流，檢察官調查，林秉樞的病歷翻攝照片，確曾出現在侯女與友人的私人群組中，侯君穎還提醒「如要外傳，請用截圖」。

當時在群組內的婦產科名醫陳菁徽詢問，是否要報給媒體記者，因未獲回應，就把截圖轉傳給另個露營同好群組，露營群組成員朱凱翔看到後，決定在自己的臉書粉專爆料。

北檢調查後，將侯君穎、陳菁徽、朱凱翔分別依教唆、蒐集、利用個人資料等罪嫌起訴，台北地院2023年11月開庭審理時，已經因家暴高嘉瑜、恐嚇前女友等案入監的林秉樞，向法院表示，已和侯君穎28萬和解，但未跟朱凱翔、陳菁徽談和解，並當庭表示要向2人各求償60萬，案件仍在審理中。

不過疫苗施打的電腦紀錄到底是誰翻攝，一直是個謎，而林秉樞控告侯君穎偷查病歷時，一旁的陳姓女子因為涉嫌翻拍特種個資也挨告，但北檢分案展開調查後，林秉樞卻遞狀表示撤告，檢察官因此將陳女處分不起訴。