快收藏！第6款寶可夢紀念球悠遊卡3／6起開賣　富江3D立體卡眼睛會發綠光

▲悠遊卡公司推出第六款限定的寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「Pokémon GO City Safari」將於本週末3/9、3/10兩天在台南舉辦，不少訓練家已經準備好要抓寶去。寶可夢人氣持續狂熱，近期除了有抓寶活動，超商、影城也跟上熱潮，將推出多款超萌聯名周邊及套餐，要來搶攻大家的荷包，而這波必敗清單中，還有即將開賣的最新款限定立體寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球，想收藏的粉絲們不能錯過。

寶可夢迷注意！繼先前推出「紅白球」、「高級球」、「超級球」、「大師球」、「豪華球」等3D造型寶可夢悠遊卡，悠遊卡公司今年再推第六款限定寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球，此次為紅白造型的經典款式，除了球體外觀製作細節再度升級，製作上又於塗層增加珍珠膜，奢華純白搭配紅色環形腰帶，整體視覺感受主打美型精緻，感應時還會發出紅色光，質感再加分。

▲最新款寶可夢3D紀念球悠遊卡，紅白造型的經典款式，感應時會發出紅色光。（圖／Pinkoi提供）

立體寶貝球造型悠遊卡真實還原，實用又可愛，想要入手最新款3D紀念球，趕快記下預購活動時間，3/6上午11時至3/15將於Pinkoi獨家首發，一組兩入售價998元，需注意的是，每帳號總限購3組，現貨期間則限購1組，寶可夢迷最快可於3/7收到現貨，首批現貨享有免運優惠。

▲日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》，以3D造型一卡通驚悚登場，限量販售。（圖／博客來提供）

一卡通則是以日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》為主題，推出《富江》3D浮雕造型卡，並附有專屬識別證卡套和掛繩（頸繩），而嗶卡時最引人注目的特色是，富江的眼睛會發出綠色光芒，營造出一股驚悚又神秘的恐怖氛圍，是粉絲們必收的聯名商品。為配合《富江》自視如女王般的特質，此次新品特別選在女王節的時間開賣致敬，3/2至3/23更祭出特價999元，由於後續將恢復原價1,399元，而且數量有限，售完為止，建議把握早鳥優惠於合作電商通路預訂入手。