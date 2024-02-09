免費下載！22款「寶可夢桌布」顏色超夢幻　卡比獸吃到睡著萌翻

▲卡比獸桌布超可愛。（圖／翻攝自寶可夢官網）

記者曾筠淇／綜合報導

卡比獸的粉絲趕快下載！寶可夢日本官網近期釋出22款「睡在一起」的超萌桌布，每一張的顏色都非常柔和舒服，且卡比獸的表情也相當可愛，實在太療癒！喜歡卡比獸的讀者們，免費下載趁現在！

寶可夢官方日前釋出22款卡比獸與其他寶可夢夥伴一起睡覺的療癒桌布，不管是呼呼大睡、吃東西吃到睡著、趴著睡、躺著睡，各種角度的卡比獸都超可愛！而桌布底色也非常柔和粉嫩，粉、橘、黃、綠、藍、紫、灰全都有。

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這麼可愛的畫風，當成桌布肯定很合適，想下載的話，可以點選以下連結：

【粉底】 第1款 ｜ 第2款 ｜ 第3款



【橘底】 第1款 ｜ 第2款 ｜ 第3款



【黃底】 第1款 ｜ 第2款 ｜ 第3款 ｜ 第4款 ｜ 第5款



【綠底】 第1款 ｜ 第2款 ｜ 第3款 ｜ 第4款 ｜ 第5款



【藍底】 第1款



【紫底】 第1款 ｜ 第2款 ｜ 第3款 ｜ 第4款



【灰底】 第1款

▲使用條款。（圖／翻攝自寶可夢官網）

這22張桌布都能免費下載，但官網也列出使用條款，請民眾務必閱讀並同意其內容：

1.原創圖像免費提供，但僅可用作個人資料影像、網路虛擬背景、桌面背景，請勿用於其他目的。

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7.Pokémon是Nintendo、Creatures和Game Freak的註冊商標。