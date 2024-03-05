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社會 社會焦點 保障人權

嘉義人超煩躁！到處都是「f翁天信」　環保局無奈：找不到人開罰

▲▼ 嘉義市區近年來許多公廁、公園等公共設施被貼上姓名貼「f翁天信」。（圖／翻攝自PTT）

▲嘉義市區近年來許多公廁、公園等公共設施被貼上姓名貼「f翁天信」。（圖／翻攝自PTT）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義市區近年來許多公廁、公園等公共設施被貼上謎樣姓名貼「f翁天信」，甚至私人車輛上都有，讓許多鄉親相當不滿。對此，嘉義市環保局經追查後回應，亂貼貼紙一案目前仍未找到行為人，因此沒辦法開罰。

早在2017年，就有嘉義大學生在Dcard發文詢問，自大一起就在蘭潭等地點，看到貼有「f翁天信」的字樣，幾年來也出現過相似的詢問文章，底下不少網友都稱在各大賣場、學校，甚至公廁、公園的遊樂設施上，都貼有這個神秘姓名貼，但從未有人見過本尊，也不知為何要廣貼這幾個字。

▲▼ 嘉義市區近年來許多公廁、公園等公共設施被貼上姓名貼「f翁天信」。（圖／翻攝自PTT）

但「f翁天信」貼紙也引起部分人不滿，2022年有人發文稱，現在不只公共設施，連私人物品都成為目標，他在嘉義大學的停車場發現10輛車內就有7輛被貼，撕掉了幾天後又會被貼上，問題是撕下來後產生的殘膠，更令人煩躁。

嘉義市環保局為此通知公共場所管理單位加強巡查及清理，不過至今仍未發現行為人，而相關犯行屬於行為法，必須錄影採集犯罪過程，才會按照相關法規開罰，目前因找不到人沒有辦法開罰，一旦發現行為人，將依廢棄物清理法第27條規定，處罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

▲▼ 嘉義市區近年來許多公廁、公園等公共設施被貼上姓名貼「f翁天信」。（圖／翻攝自臉書）

▲疑為「翁天信」本人在臉書貼的背影照。（圖／翻攝自臉書）

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