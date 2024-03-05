新店男持刀闖空門！遭屋主夫妻+女婿聯手壓制　他說來討公道

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市新店區一名男子凌晨持刀闖空門，遭屋主夫妻發現，3人在客廳發生衝突、扭打，過程中被住在2樓的屋主女婿聽到，隨即下樓幫忙，3人合力制伏男子後報警，警方趕抵將全身多處刀傷的屋主夫妻送醫，幸無大礙；男子也身上多處挫傷送醫，並向警方表示，原本要替女性友人找屋主女婿討公道，沒想到先被發現，詳細原因待警方調查釐清。

▲屋主雙手臂刀傷送醫 。（圖／記者陸運陞攝）

據悉，5日凌晨3時許，住在新店區雙城路的65歲林男與妻子57歲莊女，聽到客廳有聲響，發現24歲陳姓男子持刀闖入家中，2人與陳男發生扭打，過程中，妻子不斷大聲呼救，驚動了住在2樓的41歲鄧姓女婿，他隨即持木棍下樓幫忙，3人合力將陳男痛毆壓制。

警方獲報趕抵，屋主林男與妻子雙手皆受到刀傷，分別送往新店及安康耕莘醫院救治，無生命危險，陳男則受到木棍毆傷送往慈濟醫院。陳男初步表示，因為女性友人與屋主女婿鄧男有糾紛，為了替她討公道，才會半夜持刀闖入要找鄧男理論，在現場的女性友人也被警方帶回，詳細原因待警方調查，將依殺人未遂移送偵辦。

▼犯嫌所持的兇器 。（圖／記者陸運陞攝）

▼新店案發現場外觀 。（圖／記者陸運陞攝）

▼在現場的女性友人被警方帶回偵訊 。（圖／記者陸運陞攝）