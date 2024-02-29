獨／爆砍洗車場老闆險死！25歲兇煞出庭「名牌上身」...8小弟護駕

▲新北市八里區李姓男子（紅圈）持西瓜刀衝早餐店砍傷洗車場陳姓老闆。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區李姓男子持西瓜刀埋伏在早餐店，見洗車場陳姓老闆上門買早餐，立刻朝其頭、臉、臀多處砍7刀，隨即無照駕車離去，又撞傷無辜民眾。陳送醫急救，雖撿回一命，但臉破相留疤，李也被依法起訴。今（29日）李男穿Gucci上衣、手拿FENDI包出庭，他坐被告席向法官強調，自己沒有殺人犯意只有傷人意思。

25歲李男與年籍不詳友人及某洗車場陳姓老闆疑有嫌隙，李先到陳男住家附近觀察作息，得知陳早上都會準時到八里區中山路一段某早餐店買早餐，竟於去年5月31日上午6時許駕車埋伏。

上午6時29分許，陳果真出現在早餐店，李火速拿西瓜刀下車朝他一陣亂砍，隨即開車落跑，陳身受重且傷口頗深，同日晚間因出血不止緊急輸血，一度發出病危通知，經院方診斷受有左上臂後側撕裂傷併左側三頭肌斷裂、背部多處撕裂傷、鼻中膈破裂、前額頭皮撕裂傷、低血容性休克等傷害。

▲李持西瓜刀砍傷陳姓男子。（資料圖／記者戴上容翻攝）

然而，李砍傷人後，無照駕車逃逸過程，行經中華路一段時，又闖紅燈左轉撞擊楊姓父女，導致2人重摔在地，受有多處傷；李隨後也赴龍源派出所自首，經檢警偵辦後依殺人未遂、肇事逃逸、過失傷害等罪起訴。

今法院開庭審理，李由法扶律師替其辯護。他稱自己沒有殺人犯意，只有傷人意思，其餘都認罪。審判長問為何未依和解條件給付15萬予車禍楊姓被害人，李稱近期日子不好過，審判長更當庭教育他：「既然做不到，就不該答應和解」，他則懊悔說：「我滿心抱歉，事情趕不上變化。」

▲李男持西瓜刀朝陳姓男子猛砍，導致陳男身受7刀險喪命。（資料圖／記者戴上容翻攝）



法院安排交互詰問，遭砍的陳姓男子隔離作證指出，不認識被告與其堂哥，當天在早餐店煎台外講電話，李就從後面持刀朝他砍，臉3刀、背3刀、左手臂1刀共7刀；李的律師問，李男堂哥「林某某」涉嫌的槍砲、強盜案正在嘉義監獄服刑，與你有關嗎？陳則回不知道。

陳男的律師向合議庭說，李男持西瓜刀朝被害人頭部等處揮砍，具有殺人故意，應以殺人未遂定罪，若未認定就以重傷害論處，但審判長立刻反問：「有沒有重傷依據？」，律師則表示沒有，審判長聽完後諭知，函詢陳男於振興醫院目前顏面受傷治療情況，本件改4月11日續行審理。

庭後，李男步出法院，外面有多達8名男性友人在等他，他也立刻向大家分享開庭狀況，他見記者在拍攝更大方說可以拍呀，「上馬賽克就好」。