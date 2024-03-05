賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

▲總統當選人賴清德將在520組成新政府，但他對內閣變動三緘其口，並表示將對外界繪聲繪影的人事名單追究洩密責任。（圖／CTWANT提供，下同）

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520新舊任總統交接在即，準總統賴清德為避免影響士氣及政策延續，二月底在黨務會議中已經放話，對新的閣員名單下達封口令，不僅被徵詢者若透露消息可能「見光死」，一旦名單曝光也會追究來源。目前檯面上被傳出不保的閣員，有人在最後階段衝刺力求表現，有人堅持作自己，也有人項莊舞劍力爭所求。

缺水、缺電、缺工、缺土地和缺人才等「五缺」難題，衝擊建築、營造、公共建設和旅宿業成本，也讓賴情德在2024年總統大選中飽受波及，無力協處五缺的勞動部長許銘春外傳將被納入新內閣的調整名單內。而許銘春從去年就表達有意角逐高雄市長，不過日前立委林岱樺表態將爭取參選2026年高雄市長，外界並未將許銘春列入民進黨內競爭對手，反而其話題是鎖定在許要「民進黨、國民黨與民眾黨坐下來好好商談」的勞保改革的議題，政壇耳語高層已承諾許留任部長，以打消她參選高市長的念頭。

交通部長王國材也因禁絕大陸旅行引發業者反彈、行人地獄和交通違規記點等問題，造成民眾對民進黨執政的不滿，然而王面對媒體詢問去留，本人則泰然表示「沒被徵詢」。王國材除了曾臨危受命代理交通部長外，先前還曾代理中華郵政董事長、台灣港務公司董事長，兼任中華航空事業發展基金會董事長、圓山飯店董事長，被外界封為「萬用工具人」，但他從工具人扶正成部長後，反而飽受各方批評，已萌生退意。無論520後他是不是閣員，新團隊仍得接下他在內閣改組前重啟的「赴陸禁團令」，而且6月就得執行。

▲台灣交通亂象被國際媒體稱為「行人地獄」，交通部長王國材之前提出「執法捍衛行人路」等五大訴求，但日前因職業駕駛反彈，研議部分交通違規不記點，又遭到砲轟。

「五缺」的主要砲火雖然集中在勞動部長許銘春，然而經濟部長王美花也脫離不了干係，產業界缺水、缺電憂慮一直無法獲得緩解，並頻頻成為在野黨攻擊執政局主軸，立院新會期開始漲電價更成為在野立委關注焦點，預期新內閣上任這項議題仍將持續延燒，外傳王美花將會改組後卸任，並轉任督導財經業務的政務委員。

一旦王美花離開經濟部長位置，次長曾文生與國發會主委龔明鑫都是可能接任的人選。曾文生為台大土木系畢業，陳菊擔任高雄市長時延攬他進入市府，後來擔任經發局長，從此「換跑道」成為經濟專業人才；龔明鑫則是蔡英文的產業政策規畫者，也被外界認為是小英會推薦給賴的人選。

政壇人士指出，同樣是小英人馬，由於賴清德對於高端疫苗負面爭議至今耿耿於懷，因為特別對於前衛福部長陳時中任內的手下人馬很有戒心，然而現任衛福部長薛瑞元一直沒有相關消息傳出，外傳與他曾任潘孟安主政屏東縣長時衛生局長有關，但次長王必勝可能中箭落馬，轉任部立桃園醫院院長。不過，據王必勝身邊的人指出，雖然王仍有意貢獻在醫療政策的經驗，但並不特別戀棧內閣的職位，因為從現實考量，若是轉任商立醫院院長，「別的不說，薪水立刻漲成三倍。」

▲外傳經濟部長王美花（左）將在新內閣中轉任政務委員，她的遺缺由經濟部政次兼台電代理董事長曾文生（右）接任的可能性很高。

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