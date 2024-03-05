愛河屍袋奇案！　死者詭異握拳

▲清潔人員打撈愛河上的漂浮垃圾時，連續2天撈到屍袋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3年多前，高雄2名清潔人員在高雄愛河打撈垃圾時，連續2天撈到一樣的黑色行李袋，打開一看驚見是人體小腿。由於屍體泡水腫脹嚴重，警方只能從僅存完整的拇指採集指紋，最後查出死者是80歲的王姓遊民，讓原本沉冤河底的命案露出曙光。

2020年6月23日上午，2名清潔人員在高雄愛河打撈垃圾時，發現河面浮著一只黑色旅行袋，打開一看，竟露出一雙小腿，嚇得立刻報警。清潔人員告訴警方，前一天也在同一地點發現同款旅行袋，因沒有明顯異狀，就先放在清潔隊的垃圾堆，這次是因為袋子散發出濃厚的臭味，覺得不對勁，才打開察看，驚見屍塊後，也趕緊找出前一天的旅行袋。

警方隨即將裝有屍塊、不斷滲出血水的2個旅行袋送往殯儀館，隔日會同檢察官、法醫驗屍，打開旅行袋，發現其中一袋裝著頭顱及軀幹，軀幹遭鐵絲纏繞、綁著啞鈴，另一袋則裝著四肢，被鐵絲綁在一起。

法醫透過軀幹上的生殖器，確認死者為男性，並從灰白的頭髮研判，死者年約80歲，身高約160公分，他的頸椎、胸骨及肋骨多處粉碎性骨折，牙齒只剩下1顆，懷疑生前曾遭凌虐。警方為釐清死者身分，清查高雄最近1個月的失蹤人口約50人，但並未發現特徵吻合的對象。

▲凶手因為緊張，忘了把啞鈴放入屍袋，屍袋因此浮出河面，被人發現。圖為示意圖。

因死者泡在河裡，手指腫脹腐敗，唯一未腐敗的是右手4指緊握的拇指，鑑識人員把這當成唯一線索，小心扳開4指，發現拇指隱約可見指紋，經重複拓印採證，終於比對出死者是80歲的王姓老翁。不過，警方進一步訪查發現，他已和親人失聯2、30年，大家對他的下落和現狀一無所知。

警方認為王男應該是街友，社會局可能有資料，調查後確認他是列管街友，並進一步找到他當初申請低收入補助的訪視員，取得他的居住地址。有了地址，警方根據王男可能的遇害時間，調閱住處附近的監視器，果然有所斬獲。警方發現，死者最後回到住處時腳上穿著一雙拖鞋，這雙拖鞋在他死後還放在門口，因此研判他的住處就是案發第一現場，另外，警方也發現，案發前有一名穿短袖、短褲的男子來找死者，約1個小時後離開。

過一陣子，又有一名穿白長袖、黑長褲、戴安全帽的男子，拿著黑色旅行袋進入屋內，待了半個多小時後，才拿著旅行袋離開，警方研判長袖男應該就是凶手，但因為他頭戴安全帽，看不清楚面貌，警方只好擴大調閱監視器，結果在打撈起屍袋的愛河岸邊，有了重大發現。

▲羅男殺害王男後，將他分屍裝袋，最後從建國橋丟下愛河。

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