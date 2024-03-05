婆家對娘家超沒禮貌！小叔結婚還寄喜帖　人妻怒：連1塊都不想包

▲原PO與婆家已不來往。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，婆家對娘家很沒禮貌，所以她乾脆不往來，但小叔結婚卻寄喜帖給她，「請問這樣要包紅包嗎？我連1塊錢都不想給他。」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示「婆家對我娘家全家非常沒禮貌，所以我沒跟婆家往來了，過年過節也都是回自己家。」原PO說，「小叔要結婚了，先生轉達婆婆決定要寄喜帖給我媽說是禮節，要錢就知道禮節，平常怎麼對人講話那麼沒禮貌呢，但我本人和我媽根本都不可能去，請問這樣要包紅包嗎？我連1塊錢都不想給他，還是有什麼理由阻止寄喜帖。」

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原PO補充，她一定會說有事不去，但紅包要包嗎？而她跟小叔本來有交情，但因為被他罵「神經病」，現在跟小叔也是拒絕往來戶。

此文曝光後，網友紛紛留言「她要寄就讓她寄，說沒有收到就好」、「當作沒收到+1」、「愛寄就寄，沒往來不包也不去，對臉皮厚的人才不會客氣」。

也有人說「很少關係不好的親家還在寄帖討紅包的，通常都會先問媳婦能否邀請，若媳婦不允就是代表不宜（有些人八字喜喪皆忌），強邀不回應只是讓自己臉上無光罷了。喜帖用在動機不佳，反倒對自己和新人不好。萬一被小嬸那邊發現婆婆在攪局害人害己。」

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