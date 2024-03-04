老父病危還在救...5億高中生急護家產　全為保護無國籍生母

▲賴姓高中生（右）與夏姓男子剛辦完結婚就墜樓亡。上圖為他與阿公（即生父）合影。（圖／資料照片）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中地院今天（4日）再次開庭審理5億高中生偽造文書案，勘驗死者賴生生前與丈夫、被告夏朝源辦理結婚登記時的戶政所監視器畫面。而庭上也首度曝光雙方接觸時間的細節內容，包括賴生得知父親（即賴的阿公）跌倒入院後憂慮不已，疑似擔心家產被阿嬤（阿公元配）奪走，在阿公仍在急救時，就將30筆不動產交給夏家保管，期間又擔心夏家沒保管好權狀，一度欲取回。

擁5億元身價的台中市18歲賴姓高中生，去年5月4日在登記結婚2小時後在夏男住處墜樓身亡，賴母懷疑兒子生前遭下藥再推下樓致死，大動作出面召開記者會，控訴夏男謀財害命，賴母在台灣無國籍成人球以及賴生複雜的家庭背景、家族爭產內幕也因此曝光。

▲台中地院今天針對偽造文書案開庭審理，勘驗監視器畫面，被告夏男在庭外等待。（圖／記者許權毅攝）



時隔近一年，台中地院今天針對偽造文書案開庭審理，勘驗賴、夏2人辦理結婚登記時的戶政所監視器畫面，並找來當時為夏男簽名當結婚證人的賴姓男子出庭。

庭上更首度曝光賴、夏兩人接觸的時間軸，包括4月6日賴阿公跌倒送醫，4月8日賴阿公仍在急救時，賴生就憂心自己保護不了無國籍的賴母，以及手中房產被賴阿嬤等家族親戚奪走，遂將30筆不動產交給夏家保管，但事後又擔心夏家沒保管好30筆不動產，一度在5月3日賴父告別式前欲取回權狀。

實際上，賴生的擔心並非無道理，賴家人在事發後曾發表2361字長文還原家族恩怨，當中就點出賴生、賴母以及賴阿公、賴阿嬤及其子女等長達20多年來的恩怨情仇，直言賴母與賴父通姦生子，欲奪取數億元財產等；賴阿嬤也控告賴母、賴阿公通姦罪，控告民事的「返還不當得利」、「請求分配剩餘財產」等，疑似這些原因，讓賴生得知父親住院病危後，擔心自己保護不了母親，將不動產交予夏男。