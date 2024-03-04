2024台灣國際熱氣球嘉年華　12場次光雕音樂會公佈

記者楊漢聲／台東報導

台灣夏季最大活動盛事即將重磅回歸！2024台灣國際熱氣球嘉年華將在7月6日至8月19日登場，台東縣政府4日公佈歷年最多12場次熱氣球光雕音樂會時間、地點，除了池上大波池、太麻里曙光、成功三仙台曙光及台東市國際地標4場次的移地光雕外，另外鹿野高台限定的「熱氣球X無人機X煙火」光雕將週週舉辦，民眾呼聲最高、最想看見到的Hello Kitty也將參與無人機展演，敬請拭目以待。

台東縣政府表示，今年的熱氣球光雕音樂會，不僅有往年的經典場成功三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區及市區國際地標，鹿野高台限定的「熱氣球X無人機X煙火」更將以500台無人機規模進行展演。

而日前在熱氣球官方粉絲專頁，吸引超過2000位粉絲爭相留言、討論度最多的Hello kitty也將一同展演，歡迎遊客把握今年夏天出遊的機會，共同參與人生必去的「台灣國際熱氣球年華」。活動相關資訊請至2024臺灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。

※ 熱氣球光雕音樂會場次

(1) 7/01 (一) 鹿野高台(暖身場) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(2) 7/08 (一) 池上大坡池 【星光場光雕】

(3) 7/11 (四) 鹿野高台 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(4) 7/15 (一) 太麻里曙光園區【日出場光雕】

(5) 7/18 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(6) 7/22 (一) 成功三仙台【日出場光雕】

(7) 7/25 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(8) 8/01 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(9) 8/08 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(10) 8/12 (一) 台東市國際地標

(11) 8/15 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(12) 8/19 (一) 鹿野高台(閉幕) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】