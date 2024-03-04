從小額消費至投資理財　行動支付如何讓生活模式改變

記者張家瑋／綜合報導

隨著金融科技的發展，人們日常的便利程度日益提高，無論是購物消費、轉帳至股票投資，都只要「一機在手」就可以已輕鬆完成。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中分享了行動支付對我們生活的影響。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂行動支付現況。

▲莫娜分享了自己使用行動支付的經驗。（示意圖／Unsplash）

莫娜分享，自己比較習慣現金交易，到去年初才開始使用行動支付，體驗到出門不用帶太多東西的便捷與快樂。目前，行動支付在台灣尚未普及，但使用率有逐漸上升。根據金管會的數據，去年第一季的行動支付交易量達15.22億元，遠低於國家目標的使用率90%。這主要是因為台灣的年長者仍然偏愛使用現金，而且支援行動支付的店家也不夠多。

台灣行動支付面臨一些問題，包括支付平台眾多、整合度低、店家支援不足等。而中國大陸的支付寶和微信支付普及，主要原因是中國大陸的假鈔問題嚴重，店家不願收取現金。而最近中國大陸的一些年輕人開始戒掉行動支付，轉而使用現金支付。他們認為，行動支付使得消費變得不受控制，而且行動支付會降低人們對於消費的理性思考。莫娜最後表示，這個觀點也提醒了我們，在享受便利的同時，也要注意理性消費。