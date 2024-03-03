晚安小雞翻版！南非DJ謊稱柬警掐脖沒收手機　柬埔寨打臉了

▲南非DJ佛朗哥酒駕被捕後，在網上宣稱自己遭警方濫權虐待。（圖／翻攝自金邊警方）

記者葉睿涵／編譯

網紅「晚安小雞」上月在柬埔寨拍造假影片後被逮捕一事還未落幕，金邊最近又有一名外國DJ指控當地警方濫用權力，在表演結束後抓住他的脖子、搶走手機，甚至還威脅他要把他送進監獄，向他勒索錢財。不過，這名男子的說法很快就被警方打臉，事發當時的完整經過也隨之曝光。

據《高棉時報》報導，南非DJ佛朗哥（Franco du Toit）表示，「當天，我正行駛在我下班必經的小路準備回家，不料卻突然被警方攔下。他們抓住我的脖子，推到人行道上，還威脅我不付錢就不能離開。於是，我掏出手機想打電話給女朋友，但他們卻告訴我不能拍照，還搶走了我的手機。」

佛朗哥還在網上秀出一張截圖，顯示他在威逼下，被迫向警方支付250美元（約新台幣7900元）的「贖金」，不過他的說法很快就被警方打臉，金邊市警察委員會的情報與快速反應小組還特別召開記者會還原了整個事發經過。

▲警方調查發現，佛朗哥之前是被一家夜店聘請到柬埔寨工作，但夜店倒閉後，他就轉到另一家夜店上班。（圖／翻攝自金邊警方）

3月1日晚間，保景康區的警員在毛澤東大道執行臨檢任務，不料卻在中途發現，開著藍色重機的佛朗哥沒有戴安全帽就在路上違規高速行駛，於是警方立即將他攔下盤問，並要求他接受酒測，結果顯示其酒精含量竟高達0.91毫克，明顯酒駕。

隨後，佛朗哥因酒後開車被罰款100萬瑞爾（約新台幣7800元），並被告知他不被允許繼續騎車，必須將重機留在警局。警方表示，在此期間，佛朗哥並未表達抗議，不過他拍了一張執法員警的照片，並通過Telegram將照片發給朋友，而被警方要求刪除。

警方建議佛朗哥聯絡他沒有喝酒的朋友到場協助，而他的朋友也在不久後來到警局。警方允許朋友將佛朗哥的重機騎走，並將這名外國DJ帶離警局。警方解釋，他們對佛朗哥的懲處都是按法令規定執行的，目的是確保公共安全。

警方強調，「無論是柬埔寨人還是外國人，執法人員都對公眾適用法律，所有人也必須尊重法律。」警方也將針對虛假訊息的傳播，尤其是涉及執法人員名譽的情況，採取適當的法律行動。