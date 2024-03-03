嘉義市幸福巴士運量突破3萬人次　增加4路線14個新站點

▲嘉義市幸福巴士大幅增開班次，3/1正式上線! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市樂齡者最友善的公共運輸，幸福巴士，上線至今整體運量突破3萬搭乘人次。為增加幸福巴士服務班次數，縮短民眾等車時間，自3月1日起幸福巴士原4條路線，拆分為8條，並依路線增加班次數，更一次增加14個新站點，滿足更多需鄰里搭乘需求！

▲嘉義市幸福巴士增開班次及路線。（圖／嘉義市政府提供）

交通處表示，新路線樂活一路於新設站點濟美仁愛之家發車，沿林森東路經嘉義火車站至榮民醫院長照點(經國新城)；樂活二路自最西邊竹村里活動中心發車經嘉義市轉運中心(火車站後站)至嘉義市政府；樂活三路自奉天宮發車行經嘉義市轉運中心至民族國小站，路線於許厝庄福德宮新增2個預約站點，提供民眾預約乘車。

樂活六路自紅瓦里發車經嘉義火車站，延申服務至嘉義基督教醫院，以滿足民眾搭乘需求；樂活七路於興村五港宮發車經火車站至民族國小站，路線新設杭州五街、重慶新民路口、重慶南京路口、7-11嘉上門市、興嘉公園及垂楊國小站；樂活八路自東洋新村發車行經火車站及嘉義轉運中心；樂活九路自東洋新村站發車延申嘉義基督教醫院經火車站至榮民醫院長照點，新設北興國中、新生嘉北街口及中庄等站。幸福巴士採七人座通用(無障礙)車輛服務，可深入鄰里路幅較小的區域，讓路線可以進入街頭巷尾，服務更多有需求的民眾。

交通處許啟明處長表示，本次幸福巴士由來的4條路線拆分為8條路線，係將原有路線後半段的運量做最好的運用，擴大服務，也新增了14個站點，整體班次也由64班增加為110班，俾以服務更大範圍的民眾，為鼓勵民眾多加利用公共運輸，即日起至6月30日止使用電子票證搭乘幸福巴士免費乘車，提醒您，路線上預約站點請務必提前一日預約乘車，歡迎利用LINE(ID：@727lcent)線上預約，亦可撥打服務專線0965-518-265。

本市公共運輸搭乘資訊，歡迎下載「愛嘉義APP」，或透過本府交通處網站-大眾運輸服務(https://traffic.chiayi.gov.tw/) 查詢，幸福巴士LINE線上預約請搜尋ID「@727lcent」。