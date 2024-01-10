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田間「有蛇出沒」別怕！保育瀕危赤腹游蛇　林業署納生態給付

▲林業保育署生態給付新增5物種。（圖／林業保育署提供）

▲瀕危的赤腹游蛇納入「生態給付」物種。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

受極端氣候影響、水域環境汙染等因素，以淡水魚類及蛙類為食的赤腹游蛇面臨生存危機，目前只剩台北陽明山與桃園龍潭等地區有穩定族群存在，成為台灣最瀕危的蛇類之一。農業部林業及自然保育署日前將赤腹游蛇納入生態服務給付標的，鼓勵農民配合政府保育瀕危物種與重要棲地，還可領取「生態薪水」。

林業保育署表示，赤腹游蛇腹部有紅黑相間的花紋，是半水棲蛇類，以淡水魚類及蛙類為食，喜歡生活在乾淨且水源穩定、有水生植物的淡水濕地，像是池塘及水田等，因為不具毒性，所以如果在田間看到赤腹游蛇不用害怕，反而是因為田間環境友善，才會吸引瀕危的赤腹游蛇前往。

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林業保育署指出，赤腹游蛇對於生活棲地有極高的忠誠度，因受到極端氣候影響、水域環境汙染、開發或降雨量不足等影響，導致活動面積變小時，不得不集中在小水域內生活，不但增加了彼此對食物等資源的競爭，造成平均體質狀況不佳，還有個體消瘦或是身上有疤痕的情況。

林業保育署繼台灣黑熊、石虎、草鴞、水獺、水雉等物種後，日前也把赤腹游蛇納入生態服務給付標的，只要在標的實施地區且農地面積至少100平方米以上，不使用除草劑、毒鼠藥、不友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範，每年每公頃核發最高3萬元獎勵金，除了友善農地給付外，若農民進一步營造適宜的繁殖或棲息環境，每人再加發每年最高3萬元的獎勵金；若社區組織自主巡護，最高每年可領6萬元獎勵。

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