快報名！　桃園城市發展藍圖國際交流論壇3／7登場

▲桃園城市發展藍圖國際交流論壇開放線上報名。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024邁向未來，桃園城市發展藍圖國際交流論壇3月7日登場。市府都發局1日表示，今起開放線上報名，名額有限，報名資料送出後，收到手機簡訊通知者即為成功錄取，邀請對於城市治理、都市規劃等議題有興趣人士報名。

市府都發局表示，桃園伴隨大量年輕人口移居、產業科技日新月異，積極的就桃園城市規劃進行總體檢，請都市發展局對桃園城市發展提出短、中、長程的永續規劃。該局3月7日邀請英國學者，就桃園城市發展藍圖進行交流，舉行「2024邁向未來、桃園城市發展藍圖國際交流論壇」。

而這也是該局首次舉辦「桃園城市藍圖」交流論壇，場地選在桃園市立圖書館總館1樓微光廳，分別探討「人本交通發展理念」、「舊城區再生」和 「淨零碳排的城市規劃」主題，由英國城市治理的經驗反饋桃園城市的整體規劃，講者為英國卡地夫大學地理與規劃學院3位學者Dr Oleg Golubchiko、 Dr Justin Spinney、Dr Abid Mehmood，透過此次的交流，桃園都發局希望借鏡國外的經驗，針對未來桃園13區區位發展方向，以及桃園城市發展有更明確的定位，逐步實踐張市長對「好通勤、好工作、好生活、好就學」宜居桃園的期許。