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Chrome瀏覽器三大新功能亮相！搜尋不怕網路連線差

▲Chrome推三大瀏覽器新功能。（圖／Google）

▲Chrome推三大瀏覽器新功能。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

當用戶在瀏覽網頁時，有時候會不確定尋找的目標。Google官方公布最新的Chrome功能，此次更新包含三項新功能，為用戶帶來靈感。包含可以從其他人的搜尋中獲得建議、查看更多圖片、連線不佳的狀況也可以獲得搜尋建議。

1.根據其他人正在尋找的內容獲得搜尋建議

當登入 Chrome 並在桌面上開啟新分頁時，會在 Google 搜尋框中看到與先前的搜尋相關的建議，此建議是根據其他人正在尋找的類似內容。例如，如果最近搜尋「japchae（雜菜）」，可能會看到其他韓國菜的建議。

Chrome 瀏覽器中開啟一個新選項卡，顯示 Google 搜尋欄，「Japchae」為頂部搜尋結果。 右側是標題為「人們也在搜尋」的其他建議結果，其中包括其他受歡迎的韓國菜餚，如炒年糕、烤肉和石鍋拌飯。

2. 查看更多圖片以獲取建議的搜索

此前，Chrome 僅在最上方的欄位中顯示與正在尋找的特定產品相符的搜尋建議圖像，例如「Isanti 餐桌」。但是，如果心裡沒有特定的桌子，但知道自己想要波西米亞風格的東西怎麼辦？

現在，在 Android 和 iOS 上，Chrome 現在將根據更簡單的搜尋，例如「波西米亞桌」，顯示更廣泛的購物類別和產品的有用圖像。

3. 即使連線狀況不佳也能找到搜尋建議

當手機連線狀況不佳時，無法始終存取所需的資訊。Android 和 iOS 上的 Chrome 現在改進了裝置上的功能，即使網路連線狀況不佳，也可以提供搜尋建議。當處於隱身模式時，還會獲得更多有用的建議。

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