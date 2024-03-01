基隆24歲警「畢業不到半年」殉職！同仁悲慟：一路走好

圖文／CTWANT

基隆八堵昨（2月29日）日晚間發生一起事故，一名男子開貨車撞基隆市警察局第三分局八堵分駐所，24歲員警蘇昱鴻當場失去生命跡象，送醫宣告不治，蘇員的照片也曝光。同仁不捨的留言「一路好走，辛苦了」、「感謝你的貢獻」。

▲遭撞員警蘇昱鴻（右）生前燦笑畫面。（圖／基隆市警察局第三分局提供）

蘇昱鴻去年10月才剛畢業於警專40期，畢業就分發到八堵分駐所，不料從警還沒滿半年就發生悲劇。警消表示，蘇昱鴻受傷嚴重，另名女員警廖訢恬也被壓車底，身體多處擦傷，2人送往基隆長庚醫院，廖訢恬無生命危險，蘇昱鴻搶救後不治。

▲蘇昱鴻。（圖／基隆警馨雲臉書）

據了解，八堵分駐所靠近鐵軌，而男子撞完警局後，又往鐵路方向逃，之後八堵車站至四腳亭車站發生軌道侵入事件，肇事男子被火車輾斃。

當蘇昱鴻分到八堵派出所，基隆第三分局發文，「歡迎新血加入本分局維護治安交通行列！ 」從照片中可見，蘇員露出淺淺微笑，手比讚。

基隆市警察局臉書粉專「基隆警馨雲」在1月底也有貼出蘇員的ˊ照片，他在寒冬送暖發物資給里民。不少同仁留言「一路好走，辛苦了」、「感謝你的貢獻」。

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