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社會 社會焦點 保障人權

要老媽「賣房去住安養院」不成　逆女拿電風扇...把她打到中風

▲▼病床,醫院,生病,垂死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄女子因母親不肯賣房產竟將她打到中風癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名宋姓女子前年時，希望年邁的老母親把家裡的房子賣掉，然後把母親送到安養院，但母親不肯雙方發生口角，宋女竟拿電風扇猛K老母親，把母親打得腦溢血重傷，最後更引發中風住院，法院審理後，依重傷害直系血親卑親屬罪，判處宋女有期徒刑8年10月。

判決指出，宋女原本在外地工作，後來母親逐漸年邁，她也回到高雄，順便就近照顧母親，但兩人仍各住各的房子，不過宋母疾病纏身，宋女越來越覺得無法負擔，因此在2022年8月30日上午11時許，宋女找母親商量，希望母親能賣掉現在住的房子，改住安養院，但母親不肯，雙方發生口角爭執。

後來宋女突然情緒失控，先動手打了母親，隨後又拿起電風扇猛砸母親的頭部，甚至用電風扇電線勒住母親頸部，母親被打得頭破血流，宋女才打電話報警，宋母送醫後有橋腦出血、左眼眶骨內側骨折、左臉挫瘀傷、左眼挫傷、頸部及左肩紅腫挫擦傷、左上臂挫擦傷等傷勢。

宋母經急救後，一直昏迷不醒，後來持續住院治療仍因創傷性腦傷併腦幹內腦出血、左側大腦額葉血管梗塞性中風，導致右側身體癱瘓、認知功能受損，全日臥床，無法行走，大小便無法自理，尿管及鼻胃管滯留，管灌餵食，需專人協助翻身，已呈重度失智狀態且無恢復可能，法院最後也選定宋女的弟弟當監護人。

宋女被起訴後，在法庭上辯稱自己有躁鬱症，從小學3年級就陸續看身心科，看診已經2、30年了，案發當時她呼吸不過來，看東西的空間、角度都是扭曲的，覺得天跟地都在轉，精神狀態不穩，但法官根據宋女報案前前後的舉止，認定她對於可能的結果有所認知，且可依辨識控制自己行為，認定她行為時之精神及心智狀況均屬正常。

宋女律師後來又打悲情牌，主張宋女因幼時與父母疏離、缺少關愛，成年後隻身漂流異鄉工作，後來更擔負照顧母親的重責，所以才會不堪日積月累之壓力終導致衝突發生，而且她無前科，犯後始終坦承犯行，深感悔悟。

但法官考量宋母原本獨居可自主照料生活，卻因宋女暴行導致身心承受鉅大痛苦，人生樣貌從此改變，且弟弟也不原諒宋女，因此仍依重傷直系血親卑親屬罪，判處宋女徒刑8年10月，全案可上訴。

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