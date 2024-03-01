「這5間大學」畢業生薪水最高！成大拿下三榜企業最愛冠軍

▲校園徵才博覽會將在3月起陸續舉行。（示意圖／CTWANT提供）

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2月27日是學測放榜日，12萬名考生想要選擇哪間大學呢？近來多家人力銀行發布大學品牌的排行調查，成功大學在近期的三張榜單都榮獲綜合冠軍；而特別的是，104人力銀行昨（2月29日）日發布的《大學品牌力》調查，其中一項為「校友薪資力」，也就是畢業生平均薪水最高的榜單，由政治大學、成功大學、台灣科技大學、台灣大學、陽明交大5校居首。

身為台灣第一學府的台灣大學，儘管在多項指標都很強，但成功大學有團隊合作與抗壓力強、科系多元化等優勢，長年以來榮獲企業青睞，今年也不例外；包括《遠見雜誌》26日公布的2024「企業最愛大學生調查」，第一名的成功大學穩坐冠軍寶座，接下來是台北科技大學與台灣科技大學；1111人力銀行27日發布「2024企業最愛大學調查」，整體排行前三名是成大、台大和陽明交大。而104人力銀行在29日公布的前三名則是成大、陽明交大與台大。

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其中，104人力銀行今年結合23萬筆求職者資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、論文力十大指標，完成120所國內大學的《大學品牌力》評比。

104人力銀行職涯教育長王榮春表示，台大最強的包括知名度、職務能力、未來能力、學群力、校友薪資與研發力；成大在校友薪資、研發力、論文力見長:政大以校友薪資、國際力領先；中山性格優勢受肯定，北科、台科高居產學力雙傑，展現科大業界接軌硬實力。

台灣科技大學副校長劉志成表示，調查畢業滿5年的校友工作，人數最多的是專業、科學及技術服務業的29.26%，製造業28.77%，部門則有30.04%集中在研發與開發，工作類型則為科學、技術、工程、數學類，以及資訊科技類居多，所以薪資較優渥；台科大也與多家關鍵企業成立共同研發中心，由學校實驗室提供企業完整服務與解決方案，近3年與民間企業產學合作案的年度總經費在每年平均成長超過19%。

台北科技大學副校長楊重光表示，北科大與指標企業合作打造人工智慧科技、資訊安全、智慧鐵道、太空系統工程、半導體等前瞻特色班別學程，從大學部到碩博士班，打造技職高階人才培育一條龍，也是國內第一所校外實習全面必修的大學，企業雇主平均滿意度超過8成。

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