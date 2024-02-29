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瑞士下議院通過友台議案　要求簽署台瑞夥伴關係協定

▲▼瑞士國旗，日內瓦湖。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士聯邦國會下議院28日通過深化與台灣科技與文化領域合作案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

瑞士聯邦國會下議院28日通過深化與台灣科技與文化領域合作案，內容包括責成瑞士政府與台灣洽簽夥伴關係協定。此案尚須經上議院通過。

瑞士聯邦國會下議院（National Council）全會28日審議2022年由社會黨籍議員阿堤契（Mustafa Atici）所提「建立並深化與台灣在科學、技術、創新與文化領域合作」議案，責成最高行政機關聯邦委員會（Federal Council）發展及深化在文化、教育、研究與創新領域與台灣的現有合作。

此議案並要求「瑞士駐台商務辦事處與台北駐瑞士文化經濟代表團（台灣駐瑞士代表處）」簽署旨在建立夥伴關係的協定。

駐瑞士代表處指出，本案經辯論與全會投票，最後以96票贊成、86票反對與9票棄權獲通過，將送請上議院續審議。若再獲上議院全會通過，聯邦委員會須據以執行。

因提案人阿堤契在2023年10月聯邦國會選舉未獲連任，該議案於下議院全會辯論時，是由身兼友台小組共同主席的社會黨議員莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）與聯邦委員兼經濟、教育暨研究部長帕梅林（Guy Parmelin）先後上台陳述正、反面意見。

莫里納表示，台灣是瑞士在亞洲第5大貿易夥伴，與瑞士有許多相似處，兩者都是高度創新的開放經濟體，可相互提供很多東西，特別是在技術與研究領域。

他並主張該議案是深耕瑞士與台灣夥伴關係經濟與政治潛力的機會。在當前地緣政治背景下，本案也對加強民主國家合作有貢獻。

帕梅林則認為，瑞士學術機構是根據自身利益與台灣夥伴機構直接、自主合作，無需政府介入。他說簽署協定不會帶來實質性的附加價值，且瑞士現有在科研與文化領域與台灣進行交流的工具，足以實現改善與台灣關係的既定目標，故建議反對此議案。

瑞士下議院曾於2021年通過「改善與台灣關係」議案，2023年5月通過「加強下議院與台灣立法院合作」議案。

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