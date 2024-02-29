意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

▲家裡連買米的錢都沒有，逼得人妻考慮送養三寶。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

貧賤夫妻百事哀！馬來西亞一名人妻因為家境清寒選擇節育，未料最近還是懷上第三胎，讓她陷入是否把即將出生寶寶送人的天人交戰，與後悔當初沒深思熟慮，嫁給一個連孩子都養不起的窮老公。

據馬來西亞《中國報》報導，這名人妻在臉書社團發文訴苦，呼籲女孩們一定要找個工作勤奮、有責任感的丈夫，不要像她一樣，沒深思熟慮地嫁給低收入的老公，陷入婚前婚後生活巨大差異的懊悔中。

人妻坦言，當初以為只要自己願意，不論遇到什麼困難都能和丈夫同甘共苦。但殘酷的現實狠狠地把她的幻想打破，「結婚後生活在一起，我們才感受到生活的艱難。我已經不懂，當初為什麼要嫁給他，剛談戀愛時我就已經知道他的工作和收入情況」。

她表示，因為家庭經濟的不穩定，生完二個現在還年幼的小孩後，就接受了藥物注射避孕。怎知最近還是懷上第三胎，逼得她開始思考，等三寶一出生就把寶寶送給別人撫養。

人妻強調，他們家連買米的錢都沒有，廚房裡也是空空如也，她連逃避的權利都沒有，只能別無選擇臣服於窮困的生活。「我不懂家裡除了房租和車貸就沒有更多開銷，為什麼生活還是如此拮据。我不奢求榮華富貴，只求衣食無虞。我想時光倒流，但這是不可能的」。

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