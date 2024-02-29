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阿里山櫻花季3／10登場！12天無總量管制　限時禁行小客車

▲▼阿里山櫻花季3月10日登場。（圖／公路局）

▲阿里山櫻花季3月10日登場。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

阿里山花季3月10日開跑，持續到4月10日，公路局宣布，自3月9日起例假日到4月10日期間，周末及清明連假上午6時至11時將進行交通管制，禁止小客車通行，總共12天，不過今年無總量管制，一旦園區旅客飽和，將透過細胞簡訊、電子看板提醒旅客，另搭乘公共運輸轉乘，可享門票折抵50元、高鐵85折優惠。

公路局副局長張舜清表示，阿里山櫻花季交通管制自3月9日開始，將會碰到四個周休二日，以及4月4日到7清明連假，總共12天例假日，屬於疏運高峰，12天高峰期間，每天上午6點到11點實施交通管制，管制時段小客車除非有相關證明文件或特殊情況下，原則上小客車禁止通行。

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張舜清指出，民眾上山賞花，可至台18線61k樂野服務區，搭乘疏運轉乘專車上山，約每20分鐘到30分鐘就有一班接駁車，疏運轉乘專車的車票於明（3月1日）零時起開放民眾預約購票。

▲▼阿里山櫻花季疏運重點。（圖／公路局）

▲▼阿里山櫻花季疏運重點。（圖／公路局提供）

▲▼阿里山櫻花季疏運重點。（圖／公路局）

此外，為鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，民眾到阿里山可搭乘的客運路線包含「7329高鐵嘉義站─阿里山」、「7322台鐵嘉義站─阿里山」、「1835台北轉運站─阿里山」、及「6739日月潭─阿里山」等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價，原價為200元，搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。

另搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時請於台18線29k先行購買門票，現場僅開放購票人員下車購票。

自行開車前往賞花的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施小型車管制，除持有相關如工作證或住宿等證明文件、營業載客計程車或婚喪喜慶等特殊狀況外，管制期間禁止小型車通行。

▲▼阿里山櫻花季疏運重點。（圖／公路局）

▲阿里山櫻花季疏運重點。（圖／公路局提供）

林業署嘉義分署副分署長李定忠表示，因阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，台18線89-95K將劃設小客車臨時停車格，並設置10處免費接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客往返阿里山入口轉運站服務。

李定忠指出，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻等，預計持續開花至3月中，霧社櫻目前已開花5成，預計3月初盛開，並持續開花至3月中以後，眾所矚目的櫻王染井吉野櫻開花約3成，預計3月上旬至中旬盛開，同時沼平、祝山地區染井吉野櫻亦將於3月中綻放。

李定忠說，其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花且花期將持續至4月下旬，非櫻花花種如杜鵑、紫藤則花期較晚，預計4月下旬開花。

▼阿里山櫻花季即將登場。（圖／公路局提供）

▲▼阿里山櫻花季3月10日登場。（圖／公路局）

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阿里山櫻花季公路局管制

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