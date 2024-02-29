推廣在地商圈發展及美食　嘉義縣授旗16商圈

▲嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為更有效行銷推廣嘉義縣在地商圈發展，嘉義縣政府29日舉辦「山海珍饌-嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰」活動開跑記者會，縣長翁章梁出席授旗儀式，分別將旗子交給劃分為山海區的東西軍代表，接著率領參賽的16大商圈共同敲響銅鑼，象徵著嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰將熱鬧登場！

翁縣長說，過去縣府太子商圈曾經辦理呷太保美食爭霸戰，當時活動不僅為獲獎的商圈店家提高曝光度與極高的網路迴響，更是讓店家的營業額大大提升；此次特別擴大舉辦為全縣賽事，期待透過比賽讓更多人認識嘉義的美食。

嘉義縣近年積極整合資源、聯合行銷，強化交流帶動地方發展，特別舉辦商圈美食競賽，以遴選出各商圈優質美味，記者會中也由翁章梁作為商圈美食代言人，推薦16個商圈精選美食，介紹「嘉義縣商圈美食東西軍，山海平原料理吃通海」，讓更多遊客慕名至嘉義縣觀光旅遊之際，更可以大飽口福。

嘉義縣商圈分布廣泛，山、海、平原各有特色，遊客觀光旅遊的首選除自然景色、在地特色文化體驗與特色景點外，品嚐美食更是觀光旅遊誘因的要件，從傳統小吃到精緻料理，這些精采好味道交融醞釀出嘉義縣各鄉鎮獨有的特色美食。

本次競賽活動將商圈美食區分為「活力早餐」、「傳統小吃」、「暖暖火鍋」、「食堂簡餐」、「熱火快炒」、「好喝飲品」、「百元便餐」、「異國料理」、「烘焙甜點」、「商圈嘉寶盒」等十大類別，將透過美食評鑑員評分與網路投票票選，遴選出商圈十大美食，讓民眾能認識到更多嘉義縣商圈的美食店家。

此外，經統計本次活動將近有200樣美食參與競賽，經美食評鑑員初審後，複賽將開放民眾一同參與線上投票，期間為113年3月26日中午12點至113年4月3日中午12點止，每人在各類別（商圈嘉寶盒除外）皆有2票投票機會，民眾除可透過網路投票支持各商圈在地美食之外，更有機會獲得商圈精選好禮。

翁縣長熱情邀請鄉親來嘉義旅遊時，別忘了到商圈大吃特吃、吃通海！活動詳情請搜尋活動官方臉書粉絲專頁「Fun嘉趣商圈-美食東西軍爭霸戰」(網址： https://reurl.cc/lgngaE )。

警察局也特別到場宣導，民眾如於拍賣網站、社群平台看到遠低於市價或標示不明確的商品，想詢問賣家卻發現網站上「沒有客服電話」，也「沒有公司名稱」，聯絡方式只有LINE或EMAIL，請小心可能遇到詐騙。

網路購買遠低於市價的商品前，民眾應先多方查證，看到與賣家私下加LINE交易可免手續費或領小贈品時，請提高警覺，這都是歹徒常用詐騙手法。翁縣長提醒鄉親，「網路購物要小心，多方查證才安心！」有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。