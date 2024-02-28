裝潢工假日騎重機出門　遭皮卡車輾爆頭...搶救1小時身亡

▲裝潢工利用假日騎黃牌機車去農地務農，卻遭皮卡車碾爆頭身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區一名裝潢工利用假日騎著黃牌重機，要去自家農地工作，在直行經中華路及商港路口時，未注意一部皮卡車要左轉，等到發現時雖緊急剎車，但仍連人帶車向前噴飛，滑行後撞上皮卡，導致頭部遭皮卡車右後輪輾過，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救1個多小時，仍因頭部重創不治。

據悉，51歲呂姓男子平時在做裝潢工，今國定假日28日上午11時許，從家中騎著黃牌大型重機，沿八里區中華路綠燈直行至商港路口時，因視線被路中轉彎車擋住，未注意42歲康男正從對向開著皮卡車要左轉商港路，等看到時急剎已來不及。

當時呂男急刹車後隨即轉倒，人車往前噴飛，在地上滑行後撞上康男的皮卡車，結果頭部不幸遭皮卡車右後輪輾過，當場爆頭失去呼吸心跳。救護人員獲報趕抵，立即將人送往淡水馬偕醫院，但經搶救1個多小時後，仍因頭部重創不治身亡。

康男向警方表示，當時從林口要到八里買東西，在路口依交通號誌綠燈左轉，沒想到轉過去時，呂男直駛而來發生憾事。經酒測雙方無酒駕，警訊後依過失致死罪將康男移送偵辦，至於肇事原因及肇責歸屬，尚待警方調查釐清。

▼黃牌機車零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）