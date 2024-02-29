台中男一天牛飲12罐啤酒！胰臟發炎狂腹瀉　醫搖頭：遲早肝硬化

▲童綜合醫院心身科醫師林杰民表示，過去酒癮沒有特別的治療藥物，但近年來部分醫院已引進專案進口之戒酒藥物。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一名49歲蘇姓男子近日多次反覆胰臟發炎，出現腹部疼痛、腹瀉、食慾不振等症狀到童綜合醫院診療。醫師細問發現，蘇男長期飲酒已經20多年，且一天喝12罐啤酒，恐面臨肝硬化。肝膽腸胃科醫師建議戒酒來避免再度復發，經由酒癮藥癮特診診治，醫師與其討論停酒策略，並服用戒酒藥物，蘇男迄今已停酒逾3個月，身體也漸漸地恢復健康。

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▲蘇男把啤酒當水喝，一天狂飲12罐，結果長期胰臟發炎腹瀉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



童綜合醫院心身科醫師林杰民表示，喝酒過量對身體有害，除了影響肝臟、胰臟功能外，慢性飲酒增加癌症的風險，例如口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌和結腸癌，男性會增加罹患攝護腺癌的風險，女性飲酒也與乳癌有關。並且，臨床常見因長期飲酒，導致大腦萎縮與認知能力下降。

林杰民指出，過去酒癮沒有特別的治療藥物，但近年來部分醫院已引進專案進口之戒酒藥物，例如「納霍利(Notholic)」和「戒酒妥(Alglutol)」，為研究與臨床上有效之戒酒藥物，經治療之後，可減少個案對於酒精的渴求與延長個案停酒的時間。

治療費用的部分，衛生福利部補助每人每年4萬元的費用，可部分補助酒癮治療看診費用與藥物費用，減輕就醫負擔。林杰民強調，在醫院常有個案因過量飲酒，導致肝硬化，甚至需要等待換肝治療，錯過了黃金的治療時間。酒癮者也常合併睡眠障礙、焦慮症與憂鬱症，需要同時治療。另外，酒癮如同菸癮，治療後容易復發，呼籲戒癮者與家屬不要氣餒，再次地接受治療，就有機會達到停酒的可能。