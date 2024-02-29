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檜意森活村10年經營亮眼再續約　未來5年再創藝文森活新體驗

▲▼ 檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲檜意森活村經營10年有成，為民間參與投資典範。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市最經典景點-檜意森活村經營亮眼，獲得優先定約權，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵及文資處）與營運公司「檜意森活村股份有限公司」(以下簡稱檜村公司)雙方共同簽訂契約續約5年，人文森活再升級。

▲▼ 檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

今於主管機關農業部綜合規劃司蔡巧蓮司長、林業及保育署汪昭華處長及嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長、文化局盧怡君局長、建設處田長沛處長等見證下，由林鐵及文資處長黃妙修代表與檜村公司董事長陳俊良簽訂新契約，年限至118年2月28日止，雙方邁入新階段委託關係。

▲▼ 檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

「嘉義市檜意森活村委託營運移轉案」自民國102年以促參方式委託檜村公司營運，打造出全國第一個以「森林文創」為主題的文創園區，獲獎無數，如：「全球卓越建設獎文化資產類首獎」、「民間參與公共建設金擘獎」，去(112)年更從123個景點脫穎而出，榮獲交通部觀光署10大「文化類-景點設施組亮點獎」，為營運10年重要里程碑，更是民間參與投資經營的典範案例。

▲▼ 檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲檜意森活村優先定約簽約儀式 。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處處長黃妙修表示，檜村公司歷年營運績效良好，年營收平均2.59億元，亦為國庫貢獻近2.2億元收入，即使110年疫情期間，仍有2億營運收入；雇用在地勞工近90%，為嘉義在地創造工作機會，每年超過200萬名遊客到訪，更促進嘉義觀光產業發展，成績斐然，因此獲得優先定約權。

▲▼ 檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲農業部綜合規劃司蔡巧蓮司長致詞 。（圖／林鐵及文資處提供）

陳俊良表示，過去10年檜意森活村從林業聚落出發，強調與在地連結，讓民眾在此不僅可以感受日式建築之美，還能選購許多嘉義產地直送的農產良品，好物、好食一次滿足；未來5年，將注入更多藝術元素，打造「檜藝新森活」，包含辦理慶典活動，透過主題活動豐富日式建築與造景，讓檜意森活村好拍又好玩；邀請藝術家駐村創作繪畫、音樂、藝雕等，除了創作過程就是展演外，作品亦將透過展覽或音樂會方式提供遊客欣賞；此外，未來將結合林業及自然保育署國產材推動政策，由店鋪規劃木材、花藝的景觀營造，共同經營檜意森活村氣氛，並統一園區店員日式衣著，形塑主題村概念，提升園區整體形象；為了提升園區服務品質，將打造吉祥物走村(行動詢問站)，提供遊客諮詢與合影，並規劃夜間試營運，讓檜意森活村的精采從白天延續到夜晚。

▲▼ 檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲林鐵及文資處黃妙修處長致詞 。（圖／林鐵及文資處提供）

最後，黃妙修表示，檜意森活村再創新森活，精彩可期，將帶給民眾耳目一新的感受，歡迎民眾結合附近嘉義製材所及嘉義車庫園區，規劃遊程，更可至嘉義車站及北門車站購票搭乘檜來嘉驛，來趟充滿林業鐵道文化知性之旅，再加上阿里山林鐵即將於今年中全線通車，一心二葉館也將於114年以阿里山林鐵服務中心嶄新面貌再出發，歡迎民眾上山走進森林，體驗阿里山林鐵百年不朽經典魅力，享受美好時光！

▲▼ 檜意森活村經營亮眼獲林鐵處續約 再創檜藝新森活十年有成，民間參與投資經營典範 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲檜意森活村經營10年有成 為民間參與投資典範(圖／檜村公司提供)

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