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社會 社會焦點 保障人權

台中離奇車禍！保時捷休旅「整輛壓機車上」　事發原因曝光

▲▼ 。（圖／民眾提供）

保時捷休旅車與機車相撞，整輛車壓在機車上方 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區28日下午發生一起交通事故，一輛新車要價約400萬的保時捷休旅車凱燕coupe，在黎明路三段與一輛逆向行駛的男騎士發生碰撞，結果整輛車直接壓在機車上方，造成騎士全身多處擦挫傷；警方獲報到場時騎士已被送醫救治，幸無生命危險。

警方調查，本案發生在今日下午3時許，保時捷駕駛賴姓男子（33歲）開車由黎明三段某停車場起步左轉往西屯路方向行駛，張姓男騎士（69歲）則在附近起步行駛，其中賴男違規跨越雙黃線，而張男是逆向左轉，造成保時捷車頭與機車發生碰撞。

然而2車相撞後，竟造成保時捷整輛車壓在機車上方，離奇的畫面引起路過民眾紛紛駐足觀看、拍照，擔憂騎士安危；事故造成張男全身多處擦挫傷，有意識，在警方到場前，已由救護車送往台中榮民總醫院治療，無生命危險。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼保時捷與機車相撞，造成騎士全身多處擦挫傷。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方事後對雙方駕駛進行酒測，均無酒精反應，初判肇因為賴男違規跨越雙黃線，張男逆向行駛，詳細肇責及經過由交通大隊進一步釐清。

至於該輛保時捷，台中蘇姓車商看過事故照片研判，應是2021年至2023出廠的PORCHE CAYENNE COUPE，新車要價約400萬元，車禍恐傷到底盤，粗估維修費用應在10萬元到30萬元不等。

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