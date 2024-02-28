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社會 社會焦點 保障人權

醉男大鬧派出所被依法管束　離去前竟對警員吐口水判罰2萬

記者張君豪／台北報導

台北市一名張男（60歲）2023年12月因酒醉闖入松山警分局中崙派出所，並對值班警員叫囂並敲擊櫃檯，警員見狀依《警察職權行使法》對張男實施管束，但張男不服警方執法，對值勤林姓警員吐口水，警方依害公務罪嫌將他逮捕移送起訴，法院判處2萬元罰金得易服勞役。

▲張男酒醉大鬧派出所、警方依法逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）
張男酒醉大鬧派出所、警方依法逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方指出，2023年12月28日凌晨2時許，張男混身酒氣到中崙派出所表示要申訴警員，但進入派出所後失控大罵警員並咆哮拍打值班台，原本經警員勸說後張男本要離去，但又情緒失控拍打警所大門，警方依警職法將其管束、控制其行為。

當天凌晨4時30分，警方見張男酒意稍退，本要結束管束措施、讓張男自行離去，但張男離開警所後又跑到值班台前大鬧，警員告知其權利，喝斥張嫌再騷擾警員工作恐造成妨害公務，未料張男直接朝警員吐口水，警方無奈將其依妨害公務罪嫌逮捕，並於當天移送台北地檢署。

松山警分局呼籲民眾：飲酒勿過量，且面對依法執行公務之員警應保持理性，如民眾心有不服而對公務員辱罵、恫嚇或出手拉扯、攻擊，甚至有毀損蒐證器材或公務員隨身配備的情形，都會觸犯妨害公務罪。

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