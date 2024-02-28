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台裔新秀陳柔恩　代表共和黨角逐「眾院矽谷選區席次」

▲▼年僅26歲的台裔教師陳柔恩（Anita Chen）代表美國共和黨角逐加州第17選區聯邦眾議員席次。（圖／翻攝anitaforcongress.us）▲26歲的台裔教師陳柔恩代表共和黨角逐加州第17選區聯邦眾議員席次。（圖／翻攝anitaforcongress.us）

文／中央社記者張欣瑜舊金山27日專電

加州初選即將登場，民主黨籍聯邦眾議員肯納競選連任的第17選區，共和黨對手是年僅26歲的台裔女教師陳柔恩。她1歲隨父母定居加州，受電影「自由之聲」啟發決定參選，盼點亮黑暗之光。

一席俐落黑色褲裝參加台灣社團主辦的元宵燈會，陳柔恩（Anita Chen）席間主動與多位資深民主黨籍政治人物寒暄互動。代表共和黨角逐矽谷所在地加州第17選區聯邦眾議員席次，陳柔恩是一名正在攻讀教育博士學位的政治素人，父母來自台灣。

陳柔恩出生美國，嬰兒時期曾到台灣生活大約1年，後因父親出任台積電業務部門主管，舉家移居加州至今，由於祖父母和外公外婆都住在台灣，小時候幾乎每年都會回到家鄉，英文之外，她也精通中文和簡單的台語。

「父母當初聽到我要參選很驚訝，後來都支持我」。陳柔恩今天接受中央社專訪，談起從政心路歷程，表示12歲時曾有當大使的想法，但長大後認為以自己亞裔美國人的身分，要走這條路似乎不容易，便選擇企業和教育工作。

去年夏天，陳柔恩看了一部由真人真事改編的電影「自由之聲」（Sound of Freedom），內容講述美國兒童被誘拐販運淪為性奴隸的暴行。震驚之餘，她開始思考自己該做些什麼，沒想到9天後，教會裡有人詢問她是否想參選國會議員，但她拒絕了。「當時在政治領域，我是一個無名小卒」，她說道。

後來幾經思索，她希望能藉由競選打造一個平台，為無聲的人發聲，點亮黑暗之光，「期盼如果有機會，也能在國會中反映他們的聲音」。這個理念逐漸戰勝她對投入政壇的恐懼，促成她最終參選，並幫助更廣大的弱勢族群。

即便初生之犢不畏虎，加州向來為民主黨的大票倉，該區登記選民中，50%為民主黨籍、30%是無黨籍人士、共和黨籍僅占15%；自1991年後，第17選區聯邦眾議員席次都是由民主黨人拿下，現任議員是印度裔的肯納（Ro Khanna）。

記者詢問如何突破歷史上藍大於紅的態勢，陳柔恩思索片刻，提及大聯盟史上第一名黑人球員傑基羅賓遜（Jackie Robinson）的故事。

她說，傑基羅賓遜的教練告訴他，「你只需要專注成為一名偉大的棒球運動員，讓結果自己說話」，「我也應該如此，只管專注成為一名最好的候選人」。

觀察美國社會問題，陳柔恩說，許多民眾被生活成本壓垮、社區遭犯罪吞噬，這些議題都是她想努力的目標。被問到與對手在國家政策上的不同，她直言，肯納曾投票反對一項譴責政府開放邊境的決議，但這是美國所面臨到最大的國家安全問題之一。

她進一步闡述，根據美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection），2020年以來，有800萬人通過邊境，對美國社會服務資源構成壓力，這些資源是由美國納稅人支付。因此，她贊成立法關閉南方邊界，使美國能夠為合法移民打開大門。

她強調，移民能為美國社會帶來福祉，自己的父母也是移民，但必須是以合法的途徑進入，才能夠在法治基礎上，保護國家的美好和自由，「內部強大了，美國才能在世界上變得更強」。

美國政治社會面臨極端分化，身為共和黨一員，被問到是否支持前總統川普（Donald Trump）參選、以及是否支持婦女墮胎權益等極具爭議的話題，陳柔恩不閃躲並表示，會支持民眾的選擇以及最高法院裁定的結果。

2024美國大選，「年齡」是熱議話題之一，年僅26歲的陳柔恩認為，年輕是自己在這場選舉中的一大優勢，「我將更有機會創造合作空間、打破體制包袱，讓政府、企業、非營利組織和社區團體聚集在一起，共同解決棘手問題」。

包括加州在內的多個州將在3月5日「超級星期二」舉行初選，除肯納和陳柔恩外，還有2名民主黨籍候選人和1名獨立參選者，共同角逐備受矚目的矽谷選區席次，得票最高的前兩人將進入11月的決選，一分勝負。

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