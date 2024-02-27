只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

▲7歲小男孩被父親打得全身瘀傷。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

台灣虎媽幫小孩排「行程」的消息近期遭到熱議，小孩忙到1天睡不到6個小時，引起外界撻伐。在新加坡則有一名虎爸，竟只因為7歲兒子不會寫作業，就拿鋁衣架暴打小孩，不僅如此，男子2歲的小兒子也因不停哭泣，遭到爸爸多次掌摑。

根據新加坡《新明日報》報導，被告是一名54歲的新加坡男子，他在2020年4月21日晚間約8時，正在指導當時7歲的兒子寫作業，但兒子不會做題，又十分好動，不但摸手還不時玩旁邊的罐頭，男子見狀後，一氣之下，竟拿起一旁的鋁製衣架開始暴打兒子的臉頰、胸部、大腿與背部20次。

兒童保護服務處得知此事後，請被告的妻子帶兒子前往婦幼醫院檢查，經檢查發現，兒子身上有多處瘀傷，包括臉頰上、左右前臂與後背等多處瘀傷，其中左右大腿內側的瘀青更長達9公分，令人相當不捨。

此外，控方也在法庭上指控，警方在進一步調查後，發現被告在事發前1天早上約9時，也因2歲的小兒子大哭，就動手打小兒子的背，在小兒子仍不停止哭泣時，更開始多次打小兒子巴掌。

如今男子面對2項抵觸兒童與青少年法令的控狀，他承認其中1項，另1項交由法官下判時納入考量，法院將在4月1日進行審理程序。為保護受害者，法官下令媒體不得報導被告和受害人的名字和資料。

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