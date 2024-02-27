苗栗水泥車翻落水田！泥漿噴濺路面50公尺　消防水箱車出動救援

▲苗栗縣通霄鎮苗128縣道發生水泥預拌車摔落路邊水田意外，駕駛輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮苗128縣道27日發生水泥預拌車摔落路邊水田意外，駕駛輕傷送醫，水田泥漿噴飛到路面覆蓋約50公尺長，影響通行人車安全，消防隊出動水箱車以強力水柱清洗，才把路面清理乾淨，駕駛沒有酒駕，事故原因警方還要調查。

水泥預拌車翻落路旁水田的意外發生在今天上午7點多，45歲周姓男子駕駛水泥預拌車經苗128縣道往東行駛，行經通霄鎮烏眉里路段突然失控衝到路邊稻田，由於農民第一期稻作已經完成翻土，水泥預拌車在水田中滑行後側翻，駕駛自行脫困、並無大礙。

▲苗栗縣通霄鎮苗128縣道發生水泥預拌車摔落路邊水田意外，駕駛輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，周男當時沿128縣道通霄往銅鑼方向行駛，由於該路段路幅較小，事發地點接近道路轉彎處，研判周男可能恍神失控衝入水田，所幸沒有波及其他人車，駕駛經酒精檢測排除酒駕，詳細原因仍待調查。

由於事故車輛屬大型車輛，把水田裡面的泥漿噴濺到路面，覆蓋道路約50公尺長，協請消防隊出動水箱車以強力水柱清洗，才把路面清理乾淨。

警方呼籲，由於128縣道部分路段施工，加上道路多彎曲，民眾駕車或騎車行經務必注意安全，以免發生事故。

▲▼苗栗縣通霄鎮苗128縣道發生水泥預拌車摔落路邊水田意外，水田泥漿噴飛到路面覆蓋約50公尺長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

