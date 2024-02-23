窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

▲原PO結婚7年，做任何事都會被嫌棄。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「女強男弱妻子太強勢好痛苦！」一名人夫自曝，他與老婆薪水天差地遠，一個月薪3萬2、一個年薪近500萬，由於老婆賺得多，因此2位孩子從母姓，生活大小事都是老婆掌管，而原PO也想做好家庭主夫的角色，無奈結婚7年來各種被嫌棄，就連岳父也看不起他，還嗆聲是個吃軟飯的廢物。

一名男網友在Dcard表示，老婆是一位女主管年薪近500萬，但兩人薪水非常懸殊，「我只從事低薪低工時的工作（月薪32k）」，原PO坦言連自己都不一定能養活，何況還有兩位孩子要養。

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正因為老婆薪水高，想當然在家裡擁有話語權與主導權，從孩子教育、生活日常都是她說得算，孩子們也跟母姓，原PO只能唯命是從，「出個門都要被嚴格管控，許多事情不做被嫌棄，做了妻子不滿意還是被嫌棄」，讓原PO活得很不自在。

不僅如此，岳父認為原PO是個「吃軟飯的廢物」，結婚7年來看不起他，原PO也一度自認沒有存在的價值。對此，原PO崩潰直言，已習慣這種壓抑的家庭人生，「就怕離婚自己的收入無法生存，也拿不到小孩監護權，只能繼續勉強忍耐」，最後不禁感嘆「女強男弱妻子太強勢好痛苦！」

文章曝光後，網友搖頭回應，「這結婚前就知道的事？再給你重選一次，你一定還是選500萬太太」、「這就是一般低薪女性的日常而已」、「娘家看不起你是正常的，你要自己學會消化，想想現在自己是擁有500萬的物質生活，比起養家輕鬆，生活品質更優」、「把家庭顧好，男主內女主外沒有不可以，你要在生活上找到成就，去看『此時此刻』修杰楷那一集吧」、「連自己都養不活實在是太誇張了，你娶到她真是祖上積德」。

另有網友也分享類似故事，「年薪500萬可以請一個24小時的台傭吧，我周遭有人就這樣，直接請一個台傭住家裡，周休一日，老婆一樣上班，小孩都台傭接送，買菜煮飯家事什麼的都台傭處理，夫妻下班後專心陪小孩就好」。

不過也有網友質疑真假性，「很明顯反串在偷臭老公高收入，自己低收入的婦女」、「謝謝反串，看見這麼多雙標女，很慶幸還沒結婚」。