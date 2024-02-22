荷蘭罕見重大工安意外！　修建中大橋「纜繩斷裂」倒塌釀2死

▲荷蘭修建中大橋倒塌釀2死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭一處橋梁建築工地在吊裝過程中，吊掛的纜繩突然斷裂，造成2名工人當場死亡，另外2人傷勢嚴重。荷蘭有著相當嚴格的建築法規，因此這樣的工安意外相當罕見，目前相關單位仍在針對事故原因進行調查。

荷蘭洛赫姆地區（Lochem）21日發生嚴重工安意外，當地一座橋梁正在進行吊裝作業時，用於支撐的纜繩突然斷裂，整座橋拱直墜地面。由消防員、建築師和警察組成的救援小組隨即趕往現場，搜索數小時後發現2具遺體，2名死者分別來自比利時和波蘭，另外還有2人受傷送醫。

▲《法新社》指出，這類重大工安意外在荷蘭相當罕見。（圖／達志影像／美聯社）



當地工安單位負責人梅林克（Andre Meilink）描述意外發生經過，「他們試圖抬起這座橋的橋拱，你可以看到綁住的纜繩，接著整座橋就塌了。」當時目擊事故現場的數十人正在接受心理輔導安排。

《法新社》指出，這類重大工安意外在荷蘭相當罕見，因為當地有著相當嚴格的建築法規，加上地形多河，所以當地建商擁有豐富的修建運河、水壩和橋梁的經驗。

當地市長賽巴斯汀（Sebastiaan van 't Erve）表示，這條道路規劃超過20年、投入開發已5年，目前還不清楚意外發生原因，相關單位仍在進行調查。