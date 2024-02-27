周五變天再襲凍雨　一圖看冷空氣續攻到3月上旬「跌破10度」

▲冷空氣續攻到3月上旬，歐洲預測模式顯示3月6日、7日台北站低溫可能跌破10度。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

今天仍處強烈冷氣團籠罩，北部白天高溫仍在1字頭，明天冷氣團減弱，氣溫回升，不過周四下半天鋒面接近將帶來降雨，周五又有一波降溫，北部低溫掉到15度，周末仍受強冷空氣影響，下周二晚間後又可能再變天，歐洲預測模式顯示，下周三到下周四台北可能出現10度以下低溫。

氣象達人彭啟明表示，冷氣團續攻，今天仍處強烈冷氣團之下，白天北部仍僅有15到16度，周四下午鋒面逼近帶來雨勢，周五鋒面通過，降溫再襲，周末仍有強冷氣團影響。

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彭啟明說明，今日仍處於強烈冷氣團之下，清晨寒意依舊，苗栗三灣見10.3°C低溫。北部11°C到12°C，中南及花東12°C到14°C。今天日間，中南部稍回暖至23°C到25°C，北東部持續雲多雨短，北部僅15°C到16°C。

明天好轉，彭啟明表示，明天冷氣團減弱，氣溫回升，北部達22°C到24°C，零星短雨可能繼續。周四持穩後變化，上半日多雲至晴，下午鋒面逼近帶來雨勢。

彭啟明指出，周五降溫再襲，鋒面過後，氣溫如近日，北部15°C到16°C，南部至26°C到28°C。夜間至週六，低溫持續。

彭啟明提醒，周六強冷氣團仍影響，局部雨勢，氣溫略降。周日起冷空氣減弱，逐步回暖至下周二，留意下周二晚後可能變天。

此外，彭啟明公布一圖台北站各國模式預測，根據該圖顯示，各國預測模式不同，約3月6日到3月9日之間有冷空氣影響，其中歐洲數值預報中心(EC)數值模式顯示，下周三(6日)到下周四(7日)台北站可能出現10度以下低溫。