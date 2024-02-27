把握明天放假！「全台轉雨」時間曝　下波恐又強烈冷氣團

記者陳俊宏／台北報導

把握周三228紀念日回溫，周四下午起至周五，全台陸續轉雨！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，周五晚間到周六清晨，郊區會再次有10度低溫機會，目前預報仍然有機會達強烈大陸冷氣團。

歐宗學指出，今天仍然受到強烈冷氣團影響，雖然冷空氣本身強度已開始減弱，但回溫仍不明顯，各地清晨氣溫依然偏低，今晨全台平地最低溫出現在苗栗三灣，僅有10.3度，北部普遍約11-12度，中南部、花東12-14度。

歐宗學說，今天白天期間，中南部才有比較明顯的回溫，可達23-25度；北東部雲量仍偏多且有短暫雨機會，北部高溫還是只有15-16度。

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▼本周有2波強冷空氣。圖為各模式最新模擬台北氣象站近期氣溫趨勢。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



歐宗學分析，周三這波強烈冷氣團就會減弱，環境風向轉偏東至東南風，各地天氣多雲到晴，不過北部山區、東半部至恆春半島還是可能有零星短暫雨；氣溫方面早晚依然偏冷，但白天時段就會有明顯回溫，北部高溫可達22-24度，相較近幾天會溫暖許多。

歐宗學提到，周四上半天天氣仍普遍穩定、多雲到晴，氣溫方面則與前一天相似，有機會再稍高1-2度；下半天天氣就會陸續出現變化，隨著鋒面系統逐漸接近，大台北、東北部下午時段雲量就會增多，並開始有短暫雨機會。

歐宗學提醒，周四夜間到周五鋒面通過時，中北部、東半部陸續都會有局部短暫陣雨；南部地區則在周五傍晚以後，才會開始有比較高的降雨機會。

歐宗學表示，鋒面通過以後東北季風再次增強帶來冷空氣，目前預報仍然有機會達強烈冷氣團，整體低溫的程度與過去幾天類似，周五白天期間，北部高溫降至15-16度，中部、花蓮20-22度，南部、台東23-25度，高屏仍可達26-28度；周五晚到周六清晨中北部低溫下探11-12度，郊區會再次有10度機會，南部、花東13-16度。

歐宗學指出，周六強烈冷氣團持續影響且水氣仍多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部雲量可能也稍多，山區附近降雨機率同樣偏高，氣溫則是與周五相似或是再稍低1-2度。

歐宗學說，周日以後冷空氣就會減弱開始回溫，天氣也會逐漸轉好，預估後續穩定偏暖的天氣型態可持續到下周二白天，下周二晚起會再次有天氣變化出現。