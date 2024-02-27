下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天還是冷，9縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的10.3度。氣象署預報員林定宜表示，周五鋒面通過及另波冷空氣南下，全台有短暫雨，冷空氣強度不排除比這波稍冷一些，預估周五晚到周六清晨，以及周日清晨是較低溫時間點，預報北部低溫10度。

►9縣市低溫特報：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、台北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天持續受強烈冷氣團影響，北部整日寒冷，其他地區早晚亦冷，清晨中部以北及東北部低溫約12至14度 ，南部、花東也只有15至17度，預測白天高溫北部及東北部約14至17度，其他地區約19至26度。

林定宜說，北部、東半部、恆春半島今日整天有不定時短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；此外，今晨中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜表示，周三冷空氣減弱，白天氣溫回升，北部高溫可來到24度，南部接近30度，基隆北海岸、東半部、恆春半島及北部山區有零星短暫雨；周四晚鋒面逐漸接近，北部降雨機率增加，轉為有局部短暫雨。

林定宜提醒，周五鋒面通過，另波冷空氣南下，強度接近強烈冷氣團，水氣明顯增多，各地可能有短暫雨，又以北部、東北部降雨較持續、範圍較大；周六強烈冷氣團或冷氣團影響，水氣稍減少，北部、東半部、恆春半島和中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

林定宜表示，周五起的冷空氣不排除比這波稍冷一點，預估周五晚到周六清晨，以及周日清晨是較低溫時間，目前預報北部低溫10度；周日冷空氣減弱，各地清晨較冷，白天氣溫回升，東半部和西半部山區有零星短暫雨；下周一氣溫持續回升。

▼周五全台都有降雨機率。（圖／記者黃克翔攝）

