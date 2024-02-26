兔肉鍋藏「詭異尖齒」疑似是貓牙！顧客超火：下月要去領養貓

▲乾鍋兔肉裡吃到一塊疑似帶貓牙的肉。（圖／翻攝微博／清流視頻）

圖文／CTWANT

大陸廣西一名網友到餐廳裡點了一份乾鍋兔肉，吃到一遍時卻發現鍋中有一塊疑似是非兔子的頭骨，網友將照片拿給獸醫看之後，對方表示「看牙齒應該不是兔子的頭」。對此，該店家回覆，已經追溯供應商源頭，將會給消費者一個合理的交代。

根據陸媒報導，廣西一名網友到餐廳用餐點了一份「乾鍋兔肉」，結果吃到一半時發現鍋中夾到一塊頭骨，且怎麼看都不像兔子的，反倒是像貓的頭，甚至還有牙齒在上面，懷疑店家將貓肉混充兔肉，還說自己預計下個月要去領養小貓，已被這頓飯噁心到了。

一名寵物醫師則表示，「看牙齒應該不是兔子的，是犬貓或是其他動物的可能性較高」。

由於這名顧客把圖片發布到網路上，對此店家25日回應表示，已經經營10年的老店，都是憑良心做事，目前已聯繫供應商，將從源頭調查，並表示若有答案之後必定會主動告知客戶。工作人員也表示目前店內生意已受到影響，還接到了許多騷擾電話，或將報警處理。

延伸閱讀

▸ 活20年才知「對面透天厝」是爸的 她見租金傻了：真的會吐血

▸ 6寶媽在醫院停車場分娩 收出生證明見「寶寶出生地點」傻眼了

▸ 汪小菲爆今年二婚 Makiyo驚喊「我賭不會」…李進良曝女方超狂背景