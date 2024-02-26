AirPods將加裝鏡頭？外媒曝蘋果研發三大智慧新品

▲未來AirPods有機會加上鏡頭。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社的 Mark Gurman 報導，多年來，蘋果一直在考慮開發多種新的可穿戴設備，包括用於健康和健身的智慧戒指、智慧眼鏡以及帶有內置鏡頭和更多感應器的升級版AirPods 。

智慧戒指

Mark Gurman指出，幾年前蘋果工業設計團隊向蘋果健康團隊的高層提出新想法，希望開發專注於健康和健身功能的「智慧戒指」。不過，他表示，蘋果目前並未積極開發這款產品，因此尚不清楚它是否會發布。

Mark Gurman 表示，這款戒指可能是 Apple Watch 的低成本替代品，可與配對的 iPhone 同步健康和健身數據。它將與Oura Ring和三星即將推出的 Galaxy Ring等產品競爭。

智慧眼鏡

長期以來一直有傳言稱，蘋果最終希望發布基於 Vision Pro 的先進 AR 眼鏡。同時，Mark Gurman 表示，蘋果已考慮開發一款「不太雄心勃勃」的智慧眼鏡，以與 Meta 的雷朋智慧眼鏡和亞馬遜的 Echo Frames 等產品競爭。

Mark Gurman表示，蘋果考慮打造可作為「AirPods 替代品」的眼鏡，該眼鏡內建喇叭、相機、健康感測器和人工智慧功能。他說，這款眼鏡正處於蘋果硬體工程部門的「技術調查」階段，因此似乎距離發布還很遙遠。

相機 AirPods

Mark Gurman表示，蘋果工程師去年開始探索如何將低解析度鏡頭感測器安裝到 AirPods 中。他相信，如果這些 AirPods 發布的話，它可以提供人工智慧功能，「幫助人們處理日常生活」。